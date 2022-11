10 Fehler bei der Cloud-Strategie

Eine Cloud-Strategie ist ein prägnanter Standpunkt im Unternehmen. Laut Gartner, Inc. machen Geschäfts- und IT-Leiter jedoch immer noch oft zehn Fehler bei der Ausarbeitung ihrer Cloud-Strategie.

Geschäfts- und IT-Führungskräfte sollten laut Gartner gemeinsam eine Cloud-Strategie entwickeln und die folgenden 10 Fehler beim Aufbau ihrer Cloud-Strategie vermeiden: „Eine gute Cloud-Strategie sollte ein kurzes und konsumierbares Dokument sein, das aus 10 bis 20 Seiten oder Folien besteht“, sagt Marco Meinardi, Vice President Analyst bei Gartner. „Darüber hinaus sollte die Geschäftsstrategie die Cloud-Strategie vorantreiben und denjenigen, die sie umsetzen sollen, als Leitfaden dienen. Sie muss mit anderen strategischen Bemühungen koexistieren und darf nicht versuchen, diese zu überarbeiten.“

Die Annahme, dass es sich um eine (reine) IT-Strategie handelt

Beim Cloud Computing geht es nicht nur um Technologie. Diejenigen, die nicht zur IT gehören, verfügen über Fähigkeiten und Kenntnisse, die für den Erfolg der Cloud-Strategie entscheidend sind. „Geschäfts- und IT-Führungskräfte sollten den Fehler vermeiden, eine IT-zentrierte Strategie zu entwickeln und dann zu versuchen, sie dem Rest des Unternehmens zu „verkaufen““, so Meinardi. „Business und IT sollten gleichberechtigte Partner bei der Definition der Cloud-Strategie sein.

Keine Ausstiegsstrategie

Die Entwicklung einer Ausstiegsstrategie für Cloud-Anbieter ist schwierig, was einer der Gründe ist, warum viele Führungskräfte keine solche Strategie entwickeln. Viele Unternehmen glauben, sie bräuchten keine Ausstiegsstrategie, weil sie nicht erwarten, dass sie etwas aus der Cloud mitnehmen können. Eine Exit-Strategie ist jedoch entscheidend für den Erfolg der Cloud-Strategie eines Unternehmens. „Es ist, als hätte man eine Versicherungspolice in der Schublade, die man hoffentlich nie in Anspruch nehmen muss“, so Meinardi.

Kombination oder Verwechslung einer Cloud-Strategie mit einem Cloud-Implementierungsplan

Eine Cloud-Strategie ist etwas anderes als ein Cloud-Implementierungsplan, und die Cloud-Strategie muss an erster Stelle stehen. Sie ist die Entscheidungsphase, in der Geschäfts- und IT-Leiter entscheiden, welche Rolle das Cloud Computing im Unternehmen spielen soll. Danach folgt ein Cloud-Implementierungsplan, mit dem die Cloud-Strategie in die Tat umgesetzt wird.

Der Glaube, dass es zu spät ist, eine Cloud-Strategie zu entwickeln

Es ist nie zu spät, eine Cloud-Strategie zu entwickeln. „Wenn Unternehmen die Cloud-Einführung ohne eine Strategie vorantreiben, wird dies letztlich zu Widerstand von Personen führen, die nicht mit den wichtigsten Treibern und Prinzipien der Strategie übereinstimmen“, so Meinardi. „Dieser Widerstand wird die Cloud-Einführung verlangsamen und möglicherweise das gesamte Cloud-Projekt gefährden.“

Gleichsetzung einer Cloud-Strategie mit „Wir verlagern alles in die Cloud“

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass eine Cloud-Strategie bedeutet, alles in die Cloud zu verlagern. „Dieser Ansatz hält viele Geschäfts- und IT-Führungskräfte davon ab, eine Strategie zu entwickeln, weil sie denken, dass dies bedeutet, dass sie gezwungen werden, alles in die Cloud zu verlagern“, so Meinardi. „Unternehmen sollten offen bleiben und sich mit einem Experten zusammenschließen, der nicht aus dem Bereich der Cloud-Technologie kommt, z. B. einem Unternehmensarchitekten, der bei der Definition der Cloud-Strategie einen umfassenden Blickwinkel einbringen kann.“

Die Aussage „Unsere Cloud-Strategie ist unsere Rechenzentrumsstrategie“

Viele Unternehmen verwechseln ihre Cloud-Strategie mit ihrer Strategie für das Rechenzentrum. Unternehmen müssen diese zwar voneinander trennen, aber auch sicherstellen, dass sie aufeinander abgestimmt sind, denn das wirkt sich auf die Rolle aus, die das Cloud Computing in ihrem Unternehmen spielen wird. „Cloud-Strategie-Entscheidungen sind Workload-bezogene Entscheidungen, keine Rechenzentrumsentscheidungen“, so Meinardi.

Der Glaube, dass ein Mandat der Geschäftsleitung eine Strategie ist

Ein weiterer häufiger Fehler, den Unternehmen begehen, ist die Einführung von Cloud Computing, weil der CEO, CIO oder der Leiter einer Geschäftseinheit glaubt, dass dies zu Kosteneinsparungen führen wird. Die Analysten von Gartner empfehlen, Mandate von Führungskräften als Unterstützung bei der Entwicklung einer Cloud-Strategie zu betrachten und nicht als Cloud-Strategie an sich. Die Cloud-Strategie sollte auch die Verbindung zum Unternehmen aufrechterhalten und sicherstellen, dass die Unternehmen wissen, warum die Arbeitslasten verlagert werden und was das Ziel ist.

Der Glaube, dass ein Anbieter für die Cloud-Strategie ausreicht

Unternehmen werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich mehrere verschiedene Cloud-Dienste nutzen. Da die Nutzung von Cloud-Diensten immer breiter und vielfältiger werden könnte, sollten Unternehmens- und IT-Leiter eine breit angelegte Strategie entwickeln, die mehrere Arten von Szenarien, Cloud-Diensten, Anbietern und Nicht-Cloud-Umgebungen berücksichtigt.

Outsourcing der Entwicklung Ihrer Cloud-Strategie

Die Auslagerung der Cloud-Strategie eines Unternehmens mag verlockend klingen, sollte aber nicht durchgeführt werden – dafür ist sie viel zu wichtig. Stattdessen empfehlen die Analysten von Gartner den Geschäfts- und IT-Leitern, Dritte – sogar den Cloud-Anbieter – mit der Umsetzung zu beauftragen. Dies kann ein kostengünstiger Weg sein, um die knappen Cloud-Fähigkeiten zu beschaffen, die ihr Unternehmen benötigt.

Die Aussage „Unsere Strategie ist Cloud First“ ist die gesamte Cloud-Strategie

Ein „Cloud-first“-Ansatz bedeutet, dass, wenn jemand um eine Investition bittet, der Standardort für den Aufbau oder die Platzierung der neuen Anlage in der öffentlichen Cloud ist. Aber „Cloud-first“ bedeutet nicht nur Cloud. Wenn Geschäfts- und IT-Führungskräfte ein Cloud-first-Prinzip verfolgen, sollten sie in ihrer Strategie die Ausnahmen von der Standardwahl herausarbeiten, die Anwendungen und andere Orte als die Cloud vorsehen“, so Meinardi.