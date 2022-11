Microsoft WSL 1.0.0 ist da

Microsoft entwickelt seit einigen Jahren Windows Subsystem für Linux (WSL), einschließlich eines eigenen angepassten Linux-Kernels. Zunächst waren WSL und WSL2 eine optionale Komponente innerhalb von Windows, doch im Oktober letzten Jahres stellte Microsoft die WSL-Vorschau als separate Anwendung im Microsoft Store zur Verfügung. Die Store-Version konnte Benutzern – hauptsächlich Entwicklern und IT-Profis – schnellere Updates und Funktionen unabhängig von Windows-Updates liefern.

WSL ist unter Entwicklern sehr beliebt: Die Stack Overflow-Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass WSL von 15 % der Entwickler verwendet wird, hinter 31 %, die macOS verwenden, und 40 %, die eine Linux-Distribution nutzen, sowie 62 %, die Windows verwenden.

Die WSL verliert nicht nur das Etikett „Preview“, sondern Microsoft macht auch die WSL-App aus dem Store zum Standard für neue Benutzer.

Wie Microsoft im Oktober letzten Jahres bei der Veröffentlichung von Windows 11 anmerkte, war es der langfristige Plan, WSL-Nutzer auf die Store-Version umzustellen. Windows 11 unterstützte jedoch weiterhin die „Posteingangsversion“ der WSL, während die Store-Version weiterentwickelt wurde.

Mit dieser Version portiert Microsoft die WSL-Funktionalität zurück in Windows 10 und 11, um die Store-Version von WSL zur Standardfunktion zu machen. Der neueste Backport ist für „Suchende“ verfügbar, die in den Windows-Einstellungen auf „Nach Updates suchen“ klicken, aber Mitte Dezember wird er automatisch auf die Geräte übertragen. Die Updates sind für Windows 10 Version 21H1, 21H2 oder 22H2 oder für Windows 11 21H2 mit allen November-Updates verfügbar.

„Sobald Sie die richtige Windows-Version haben, können Sie als neuer Benutzer einfach wsl –install ausführen, und Sie werden sofort für die Verwendung von WSL eingerichtet. Wenn Sie ein bestehender Benutzer sind, führen Sie wsl –update aus, um auf die neueste Store-Version zu aktualisieren“, erklärt Craig Loewen, WSL-Programmmanager bei Microsoft.

Microsoft hat eine Reihe von Änderungen an den Befehlen vorgenommen, da die Store-Version von WSL nun die Standardversion ist: „wsl.exe –install installiert nun automatisch die Store-Version von WSL und aktiviert nicht mehr die optionale Komponente „Windows Subsystem für Linux“ oder installiert die WSL-Kernel- oder WSLg-MSI-Pakete, da sie nicht mehr benötigt werden.“ Die optionale Komponente für die Plattform für virtuelle Maschinen wird weiterhin aktiviert, und standardmäßig wird Ubuntu weiterhin installiert.

Laut Microsoft wird WSL bei Verwendung der optionalen Windows-Komponentenversion einmal pro Woche beim Start eine Meldung anzeigen, die darauf hinweist, dass ein Upgrade auf die Store-Version möglich ist, indem wsl –update ausgeführt wird.

Eine der wichtigsten Neuerungen in WSL 1.0 ist, dass Benutzer die Unterstützung für systemd, den einst gescholtenen Linux-System- und Service-Manager, der standardmäßig in mehreren Linux-Distributionen, darunter Ubuntu und Debian, läuft, aktivieren können. Microsoft hat im September damit begonnen, systemd in WSL-Distributionen laufen zu lassen, nachdem es die notwendigen architektonischen Änderungen am WSL-Init-Prozess vorgenommen hat, damit systemd der erste Prozess in einem Linux-System ist, der den Rest des Systems startet.

Außerdem können Windows 10-Nutzer Linux-GUI-Apps verwenden, eine Fähigkeit, die zuvor nur Windows 11-Nutzern vorbehalten war.