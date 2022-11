2023: Sicherheit oberste Priorität

Laut dem 2023 Global Tech Outlook Report von Red Hat stellen Unternehmen die Sicherheit in den nächsten 12 Monaten in den Mittelpunkt ihrer Ausgabenprioritäten mit Vorrang vor der Innovation.

Red Hat befragte für den 2023 Global Tech Outlook Report 1.703 IT-Führungskräfte, um herauszufinden, wo sich die Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation befinden, welche Finanzierungsprioritäten sie setzen und welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen.

Dabei stellte sich heraus, dass Investitionen in die IT-Sicherheit in den nächsten 12 Monaten die mit Abstand am häufigsten genannte Finanzierungspriorität sind. 44 % der Befragten setzten sie neben der Cloud-Infrastruktur (36 %) und dem IT-/Cloud-Management (35 %) unter ihre drei wichtigsten Prioritäten. Sicherheit wurde in einer Vielzahl von Technologiekategorien als Priorität genannt, darunter Cloud-Infrastruktur (42 %), Big Data und Analysen (45 %) und Automatisierung (35 %).

Red Hat fand heraus, dass immer mehr Unternehmen der Cybersicherheit im Rahmen ihrer Bemühungen um die digitale Transformation Priorität einräumen: 20 % der IT-Führungskräfte gaben an, dass Sicherheit Vorrang hat, verglichen mit 19 %, die sich für Innovation aussprachen. Im Jahr 2021 geben 24 % der IT-Führungskräfte an, dass Innovation der Schwerpunkt ihrer Initiativen zur digitalen Transformation ist, während nur 17 % die IT-Sicherheit nennen.

Der Bericht von Red Hat zeigt, dass die Unternehmen nach dem explosionsartigen Wachstum der Cloud-Implementierungen in den letzten zwei Jahren und der weitreichenden Umstellung auf Remote-Arbeiten, die beide neue Sicherheitsrisiken für Unternehmensnetzwerke mit sich brachten, einen stärkeren Fokus auf Cybersicherheit legen.

Doch während die Sicherheit zu Recht einen hohen Stellenwert in den Köpfen der Führungskräfte hat, scheint die Kultur in den Hintergrund getreten zu sein. Tatsächlich war die Kultur die am wenigsten wichtige Priorität auf der Digitalisierungsagenda der IT-Führungskräfte und wurde von nur 7 % der Befragten genannt (gegenüber 6 % im Jahr 2021). Red Hat bezeichnete dies angesichts der allgemeinen Bedeutung der Kultur als enttäuschend und wies darauf hin, dass Menschen und Kultur eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation spielen.

Dieses Gefühl spiegelte sich auch in den Prioritäten der IT-Führungskräfte bei den Nicht-IT-Ausgaben wider: Auf die Frage, wo ihre Finanzierungswünsche außerhalb von Produkten und Lösungen liegen, nannten 37 % der Befragten die Strategie der digitalen Transformation, gleichauf mit der Schulung von Technologiekenntnissen (ebenfalls 37 %). Auf den nächsten fünf Plätzen folgen die Schulung von Mitarbeitern und Prozessen (30 %), die Einhaltung von Vorschriften (28 %) sowie die Einstellung und Bindung von IT-Mitarbeitern/Entwicklern (28 %).

„Mit anderen Worten: Die fünf wichtigsten Prioritäten bei der Finanzierung von Nicht-IT-Maßnahmen betreffen alle zumindest zu einem gewissen Grad den Menschen“, so Red Hat. „Lediglich die Einstellung von Sicherheits- und Compliance-Mitarbeitern unter den Finanzierungsprioritäten im Bereich Sicherheit ist ein etwas rätselhafter Ausreißer nach unten, wie wir gesehen haben“.

Bei der Frage, wo sich die Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation befinden, sah Red Hat kaum Veränderungen gegenüber 2021: 12 % gaben an, dass sie „führend“ sind, 23 %, dass sie „beschleunigen“, 31 %, dass sie „transformieren“ und 18 %, dass sie „aufstreben“.

Allerdings gaben 6 % der Befragten zu, dass sie sich in einer Sackgasse befinden – doppelt so viele wie 2021 (3 %). Die IT-Führungskräfte führten dies auf eine Vielzahl von Gründen zurück, darunter finanzielle Probleme und Einstellungsschwierigkeiten.

Ebenso gaben 6 % der IT-Führungskräfte an, dass sie noch nicht mit der digitalen Transformation begonnen haben oder diese gerade erst in Angriff nehmen, während 3 % überhaupt keine Pläne für eine digitale Transformation haben.

Erfreulicherweise scheinen die Mitarbeiter der unteren Technologieebene mehr Einfluss auf die IT-Entscheidungen der Unternehmen zu haben.

Während Führungskräfte auf C-Level (92 %), Vizepräsidenten (78 %) und Direktoren (74 %) weiterhin die ultimativen Entscheidungsträger bei technischen Anschaffungen sind, nannten 38 % Entwickler als wichtige Entscheidungsträger. Red Hat merkte an, dass dies zwar weniger als bei den Führungskräften ist, aber immer noch eine große Minderheit darstellt“.

Ein noch größerer Anteil der Entwickler sind wichtige Entscheidungsträger – 62 % – mehr als Unternehmensleiter (8 %), Vizepräsidenten (22 %), Direktoren (27 %) und Manager (48 %).

„Die Daten stützen zwar nicht die These, dass die IT-Entscheidungsbefugnis in den Unternehmen größtenteils auf die Entwickler übergegangen ist, aber sie stützen die Idee, dass die Entwickler sich selbst zumindest mit mehr Autorität ausgestattet sehen“, so Red Hat.