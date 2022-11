6G in den Startlöchern

6G steht vor Tür. Die Marktforscher von Gartner haben einen Blick auf die künftige Entwicklung geworfen. 6G ist der Oberbegriff für die nächste Generation des Mobilfunknetzes, auch Beyond 5G genannt. Im Jahr 2022 sind die Funktionen und der Zeitplan für 6G noch nicht klar definiert, obwohl einige Pioniere unter den Kommunikationsdienstleistern (CSP) mit einer Markteinführung im Jahr 2028 rechnen. 6G wird die aktuellen 5G-Funktionen verbessern und höhere Spitzendatenraten (z. B. 100 Gbit/s bis 1 Tbit/s), geringere Latenzzeiten (z. B. 0,1 msec), eine wesentlich höhere Verbindungsdichte und Energieeffizienz (z. B. 10-mal effizienter) bieten.

Warum dies wichtig ist

Die 2030-Agenda, einschließlich der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, wird von der Mobilfunkbranche stark beeinflusst. Viele dieser sozialen Fragen und ehrgeizigen Ziele werden zu Technologien führen, die Teil der 5G- oder zukünftigen 6G-Mobilfunkbereitstellung sein werden. Viele Industrieverbände, akademische und kommerzielle Organisationen haben bereits mit der Entwicklung und Forschung für 6G begonnen. 5G kann einige dieser Herausforderungen lösen; 6G ist jedoch für kontinuierliches Wachstum und Problemlösungen in den 2030er Jahren unverzichtbar.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Es gibt keine klare 6G-Definition, und die Telekommunikationsbranche versucht lediglich, alle 10 Jahre eine neue Generation einzuführen (wie bisher). Trotzdem werden viele Technologien und Konzepte aus der 6G-Forschung im Laufe des nächsten Jahrzehnts ihren Weg in andere (zellulare und andere) Drahtlossysteme finden. 5G-Netze werden auch modernisiert und demokratisiert, um softwarebasierte Netze zu werden, die auf den Anforderungen der Kunden basieren, und 6G wird von diesen Vorläufer-Fortschritten profitieren.

Treiber

Anders als 4G und das aktuelle 5G wird 6G eine Art nationales Netz werden, das von Ländern und nationaler Politik unterstützt oder beeinflusst wird. Einige führende Länder haben ihre Initiativen bereits gestartet. Im Juni 2021 hat die koreanische Regierung einen 6G-F&E-Implementierungsplan aufgestellt, der bis 2025 Investitionen in Höhe von 194 Millionen US-Dollar vorsieht. Im Februar 2022 veröffentlichte die Next G Alliance in den USA ihren Bericht Roadmap to 6G. Im März 2022 veröffentlichte das Beyond 5G Förderkonsortium in Japan sein B5G White Paper 1.0.

Der Wettbewerb um die 6G-Führung durch lokale Organisationen hat bereits begonnen, was die Standardisierung und Kommerzialisierung von 6G weiter beschleunigen könnte. Im April 2021 wurde in Europa one6G gegründet, und es fanden bereits mehrere Veranstaltungen statt. Im Januar 2022 veranstaltete NTT DOCOMO das docomo Open House’22, bei dem 6G eines der Hauptthemen war, und erneuerte das 6G-Whitepaper im November 2021. Viele kommerzielle Unternehmen und akademische Einrichtungen haben mit ihrer 6G-Forschung begonnen, um Teil des künftigen 6G-Patentpools zu werden.

Hindernisse

Die 5G-Entwicklung steckt noch in den Kinderschuhen, und die besten Praktiken und die Monetarisierung sind nicht klar. Der Erfolg oder Misserfolg von 5G bei der Förderung von Einnahmen und neuen Geschäftsmöglichkeiten wird sich stark auf die Kommerzialisierung und das Geschäft von 6G auswirken.

Die Telekommunikationsbranche hat ihre eigenen Spezifikationen und Standardisierungen (wie 2G, 3G, 4G und 5G) selbst formuliert. Es ist unklar, ob 6G in der Lage sein wird, externe Meinungen stärker einzubeziehen und damit den Anfang zu machen, der durch die Beteiligung anderer Branchen an der Entwicklung von 5G-Standards gemacht wurde.

Einige 6G-Technologien, wie z. B. die drahtlose THz-Technologie, könnten sich für die Bedürfnisse der meisten Mobilfunknutzer als nicht relevant oder kosteneffizient erweisen.

Cloud Service Provider sollten:

Die aktuelle 6G-Diskussion aufmerksam verfolgen.

Die kommerzielle Einführung von 6G bis Ende der 2020er Jahre vermeiden. Es könnte jedoch Ergebnisse der 6G-Forschungsprojekte geben, die in anderen drahtlosen Bereichen vor 6G entwickelt werden. Zum Beispiel könnten drahtlose THz-Systeme durchaus vor 2028 auf den Markt kommen.

Unterstützen Sie Ihre Regulierungsbehörden und die Regierung bei der Ausarbeitung ihrer neuen nationalen Politik für die 5G-Entwicklung und 6G.