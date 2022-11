Update für Windows 11 Task-Manager

Die wichtigste Änderung für den Windows 11 Task-Manager ist das Filtern von Prozessen, eine der von den Benutzern am häufigsten gewünschten Funktionen, aber das Update enthält auch einige nette visuelle Änderungen, einschließlich einer Task-Manager-spezifischen Einstellung für den dunklen Modus.

Benutzer können Prozesse im Task-Manager nach dem Binärnamen, der PID oder dem Herausgebernamen filtern, um den abgefragten Prozess zu isolieren. Der Filter wird sogar angewendet, wenn Benutzer zwischen den Seiten wechseln.

„Wir bringen die Prozessfilterung in den Task-Manager. Dies ist die am häufigsten von unseren Benutzern geforderte Funktion zum Filtern/Suchen nach Prozessen. Sie können entweder nach dem Binärnamen, der PID oder dem Herausgebernamen filtern. Der Filteralgorithmus vergleicht das Kontextschlüsselwort mit allen möglichen Übereinstimmungen und zeigt sie auf der aktuellen Seite an“, so Microsoft in den Versionshinweisen.

„Der Filter wird auch angewendet, wenn Sie zwischen den Seiten wechseln. Sie können auch die Tastenkombination ALT + F verwenden, um den Fokus auf das Filterfeld zu legen. Dies ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie einen Prozess oder eine Gruppe von Prozessen herausgreifen und Maßnahmen ergreifen oder einfach die Leistung der gefilterten Prozesse überwachen möchten.“

Der dunkle Modus kann in einem neuen Einstellungsabschnitt für das „App-Thema“ ausgewählt werden, so dass der Task-Manager auf dunkel eingestellt werden kann, auch wenn der Rest von Windows nicht dunkel ist. Er ist auf der Einstellungsseite im Task-Manager verfügbar. Benutzer können hell, dunkel oder das Systemeinstellungsthema wählen.

Der Task-Manager unterstützt auch dunkle Designs für In-App-Dialoge. „Alle Dialoge mit Ausnahme des Dialogs „Neue Aufgabe ausführen“ und des Eigenschaftsdialogs unterstützen jetzt Themen und halten sich entweder an das app-spezifische Thema oder das Windows-Thema“, schreibt Microsoft.

Microsoft hat auch das Dialogfeld des Task-Managers für den Effizienzmodus aktualisiert, um die Anwendung des Effizienzmodus zu erleichtern. Es gibt eine neue Option, um den Bestätigungsdialog zu deaktivieren, indem das Häkchen bei „Nicht mehr nachfragen“ entfernt wird. Die Benutzer können diese Option in den Task-Manager-Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

Der aktualisierte Task-Manager ist Teil der Veröffentlichung von Windows 11 Insider Preview Build 22621.891 und Build 22623.891 (KB5020040) im Beta-Kanal. Jetzt, wo er in der Beta-Phase ist, sollten allgemeine Windows 11-Nutzer ihn in einem zukünftigen Update sehen.