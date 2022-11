Datensicherung für die Cloud

Veeam Software deckt im Cloud Protection Trends Report 2023 vier wichtige as-a-Service-Szenarien ab: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) sowie Backup- und Disaster-Recovery-as-a-Service (BaaS/DRaaS). Die Umfrage ergab, dass die Unternehmen die zunehmende Notwendigkeit erkennen, ihre SaaS-Umgebungen zu schützen. So nutzen beispielsweise fast 90 Prozent der befragten Microsoft® 365-Kunden zusätzliche Maßnahmen, anstatt sich ausschließlich auf die integrierten Wiederherstellungsfunktionen zu verlassen. Die Vorbereitung auf eine schnelle Wiederherstellung nach Cyber- und Ransomware-Angriffen war der am häufigsten genannte Grund für diese Datensicherung, während die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften der zweitwichtigste war.

Die Highlights des Berichts:

Während neue IT-Workloads in der Cloud viel schneller eingeführt werden als alte Workloads im Rechenzentrum außer Betrieb genommen werden, brachten überraschenderweise 88 Prozent der Befragten ihre Workloads aus der Cloud zurück in ihr Rechenzentrum, nämlich aus einem oder mehreren Gründen, darunter: Entwicklung, Kosten-/Leistungsoptimierung oder Disaster Recovery.

Da die Cyber-Sicherheit (einschließlich Ransomware) weiterhin ein wichtiges Thema ist, haben sich die Datensicherungsstrategien weiterentwickelt. Die meisten Unternehmen delegieren die Verantwortung für die Datensicherung an Spezialisten, anstatt von jedem Workload-Eigentümer (IaaS, SaaS, PaaS) zu verlangen, dass er seine eigenen Daten schützt. Der Großteil der Backups von Cloud-Workloads wird nun vom Backup-Team durchgeführt und erfordert nicht mehr das spezielle Fachwissen oder die zusätzliche Belastung der Cloud-Administratoren.

Heute nutzen 98 Prozent der Unternehmen eine in der Cloud laufende Infrastruktur als Teil ihrer Datensicherungsstrategie. DRaaS wird so wahrgenommen, dass es die taktischen Vorteile von BaaS übertrifft, weil es Fachwissen über die Planung, Implementierung und Prüfung von Business Continuity und Disaster Recovery (BCDR) bietet. Fachwissen wird von den Kunden bei der Auswahl ihres BaaS/DRaaS-Anbieters als Hauptunterscheidungsmerkmal anerkannt, das auf Geschäftssinn, technischen IT-Recovery-Architekten und betrieblicher Unterstützung bei der Planung und Dokumentation von BCDR-Strategien beruht.

Leider gehen einige PaaS-Administratoren, wie es bei neuen Cloud-Architekturen häufig der Fall ist, fälschlicherweise davon aus, dass die native Langlebigkeit von Cloud-Diensten die Notwendigkeit eines Backups überflüssig macht: 34 Prozent der Unternehmen sichern ihre in der Cloud gespeicherten Datensätze noch nicht, und 15 Prozent sichern ihre in der Cloud gespeicherten Datenbanken ebenso wenig.

„Die wachsende Akzeptanz von Cloud-basierten Tools und Cloud-Diensten, die durch die massive Verlagerung aufgrund von Fernarbeit und die aktuellen hybriden Arbeitsumgebungen verstärkt wird, rückt hybride IT- und Datensicherungsstrategien branchenübergreifend in den Fokus“, erklärt Danny Allan, CTO und Senior Vice President of Product Strategy bei Veeam: „Da die Bedrohungen für die IT-Sicherheit weiter zunehmen, müssen Unternehmen über traditionelle Backup-Services hinausgehen und einen zielgerichteten Ansatz entwickeln, der am besten zu ihren Geschäftsanforderungen und ihrer Cloud-Strategie passt. Diese Umfrage zeigt, dass Workloads weiterhin fließend von Rechenzentren in Clouds und wieder zurück sowie von einer Cloud in eine andere verlagert werden, was die Komplexität der Datensicherungsstrategie weiter erhöht. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass moderne IT-Unternehmen zwar erhebliche Fortschritte in Sachen Cloud und Datensicherung gemacht haben, dennoch gibt es viel zu tun.“

Die Ergebnisse des Veeam Cloud Protection Trends Report 2023 beinhalten:

Software-as-a-Service (SaaS):

90 Prozent der Unternehmen wissen, dass sie Microsoft 365 sichern müssen. Der Bericht zeigt, dass nur eines von neun Unternehmen (11 Prozent) seine Microsoft 365-Daten nicht schützt – eine vielversprechende Mehrheit von 89 Prozent nutzt Backups/BaaS von Drittanbietern oder erweiterte Ebenen von Microsoft 365 für den rechtlichen Schutz, oder beides.

Da sich die Strategien zur Datensicherung weiterentwickelt haben und Ransomware nach wie vor ein großes Problem darstellt, delegieren die meisten Unternehmen die Verantwortung für die Datensicherung an Backup-Spezialisten, anstatt von jedem Workload-Eigentümer (IaaS, SaaS, PaaS) zu verlangen, dass er seine eigenen Daten schützt. Dies trägt dazu bei, dass die Datensicherung zu einer herkömmlichen Komponente wird, die dem traditionellen Backup-Administrator und nicht den Anwendungsentwicklern übertragen wird.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS):

Während Unternehmen jeder Größe nun hybride Cloud-Architekturen nutzen, ist die Reise in die Cloud keine Einbahnstraße, welche die Bedeutung des modernen Rechenzentrums verringert.

30 Prozent der in der Cloud gespeicherten Workloads stammen aus Cloud-First-Strategien, bei denen neue Workloads viel schneller in der Cloud gestartet werden, als alte Workloads im Rechenzentrum ausgemustert werden können.

98 Prozent der Unternehmen nutzen eine in der Cloud laufende Infrastruktur als Teil ihrer Datensicherungsstrategie, einschließlich Cloud-Storage-Tiers, Cloud-Infrastructure als Disaster-Recovery-Standort oder die Nutzung von BaaS/DRaaS-Anbietern.

88 Prozent der Unternehmen brachten aus einem oder mehreren Gründen (Entwicklung, Kosten-/Leistungsoptimierung oder Disaster Recovery) Workloads aus der Cloud zurück in ihr Rechenzentrum. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit von Datensicherungsstrategien für 2023, die einen konsistenten Schutz und die Fähigkeit zur Migration gewährleisten, wenn Workloads von einem Rechenzentrum in eine Cloud, von einer Cloud in ein Rechenzentrum oder von einer Cloud in eine andere Cloud verschoben werden.

Der Großteil der Backups von Cloud-Workloads wird jetzt vom Backup-Team durchgeführt und erfordert nicht mehr das spezielle Fachwissen von oder die zusätzliche Belastung der Cloud-Administratoren. Während jedoch fast alle Unternehmen meinten, dass sie langfristige gesetzliche Vorgaben haben, bewahrt nur die Hälfte der Unternehmen die Backups ihrer Cloud-Daten für nur ein Jahr lang auf.

Platform-as-a-Service (PaaS):

Während die meisten Unternehmen zunächst Server aus dem Rechenzentrum in IaaS verlagern, sind sich die meisten einig, dass die Zukunft für ausgereifte IT-Workloads darin besteht, grundlegende IT-Szenarien, wie Dateifreigaben oder Datenbanken, als native Cloud-Services zu betreiben:

76 Prozent betreiben Dateidienste auf in der Cloud laufenden Servern und 56 Prozent nutzen verwaltete Dateifreigaben von AWS oder Microsoft Azure.

78 Prozent betreiben Datenbanken auf in der Cloud laufenden Servern und 65 Prozent betreiben verwaltete Datenbanken von AWS oder Microsoft Azure.

Backup- und Disaster-Recovery-as-a-Service (BaaS/DRaaS):

Nahezu jede IaaS/SaaS-Umgebung nutzt in irgendeiner Form auch Cloud-Dienste als Teil ihrer Datensicherungsstrategie.

58 Prozent der Unternehmen nutzen Managed Backup (BaaS), während 42 Prozent den Cloud-Storage als Teil ihrer selbst verwalteten Datensicherungslösung einsetzen. Von besonderem Interesse ist, dass fast die Hälfte (48 Prozent) mit selbst verwaltetem Cloud-Storage begann, dann aber zu BaaS wechselte.

Nahezu jedes Unternehmen (98 Prozent) gibt an, Cloud-Services als Teil seiner Datensicherungsstrategie zu nutzen, wobei die Bandbreite von Cloud-Speicher als Repository bis hin zu vollwertigen BaaS- oder DRaaS-Services variiert.

BaaS wird in erster Linie zur Steigerung der betrieblichen und wirtschaftlichen Effizienz sowie zur Sicherung der Daten vor Katastrophen und Ransomware-Angriffen eingesetzt. Es ist bemerkenswert, dass BaaS nicht mehr als der Tape-Killer angesehen wird, den frühere Experten anpriesen. Unternehmen geben an, dass fast 50 Prozent ihrer Daten während ihres Lebenszyklus immer noch auf Bändern gespeichert werden, unabhängig von der Nutzung Cloud-basierter Datensicherungsdienste.

DRaaS wird so wahrgenommen, dass es die taktischen Vorteile von BaaS übertrifft, indem es Fachwissen über BCDR-Planung, -Implementierung und -Tests bietet. Kunden, die sich für einen BaaS/DRaaS-Anbieter entscheiden, sehen in der Fachkompetenz ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, das auf Geschäftssinn, technischen IT-Recovery-Architekturen und betrieblicher Unterstützung bei der Planung und Dokumentation von BCDR-Strategien beruht.

Der diesjährige Bericht zeigt eine deutliche Verschiebung gegenüber dem Vorjahr, da die Kunden zunehmend daran interessiert sind, ihre Backups auszulagern und einen schlüsselfertigen oder sogenannten White-Glove-Verwaltungsdienst zu erhalten, statt ihre internen IT-Mitarbeiter weiterhin die durch BaaS bereitgestellte Infrastruktur verwalten zu lassen. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die Erfahrung der und das Vertrauen in die Anbieter zunehmen und sie könnte auch auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres verweisen, in Bezug auf den Fachkräftemangel und den Nachschub junger IT-Talente.

Der Veeam Cloud Protection Trends Report 2023, der aus dem jährlichen Veeam Data Protection Trends Report hervorging, ist das Ergebnis eines externen Forschungsinstituts, die 1700 unvoreingenommene IT-Führungskräfte aus sieben Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, Neuseeland) zu ihrer Nutzung von Cloud-Diensten sowohl in Produktions- als auch in Schutzszenarien befragt hat, um den größten Einzelüberblick in die Entwicklung von Hybrid-Strategien in modernen IT-Unternehmen in der Cloud-Landschaft zu erhalten. Die breit angelegte Marktstudie wurde durchgeführt, um die verschiedenen Perspektiven hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Methoden im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Schutz von in der Cloud gehosteten Workloads sowie die Überlegungen bei der Nutzung von Cloud-basierter Datensicherung zu verstehen.