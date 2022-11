Verbesserungen zur Steigerung der Produktivität im Office

Einige Anpassungen am Arbeitsplatz oder in der Routine des Mitarbeiters können helfen, die Produktivität des Teams zu steigern.

Jeden Tag am selben Ort zu arbeiten, ohne jede Abwechslung, mit einer Routine von acht Stunden pro Tag kann anstrengend sein und Folgen haben, die die Produktivität des Unternehmens beeinträchtigen.

Um Energie und Motivation aufrechtzuerhalten und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, gibt es nichts Besseres, als sie aus der Routine herauszuholen, neue Dinge und Verbesserungen in das Unternehmen zu bringen, damit sie sich wertgeschätzt fühlen und sich die Ergebnisse ihrer Arbeit besser vorstellen können.

Alles, was Ihr Büro braucht, sind kleine Einstellungen, die große positive Veränderungen in der Arbeitsumgebung bewirken, wodurch die Energie erneuert und die Produktivität der Teams gesteigert werden kann.

Führen Sie eine kleine Renovierung durch, um die Produktivität des Teams zu steigern

Es gibt viele Möglichkeiten, Veränderungen in der Umgebung zu fördern: von einer kleinen Renovierung über die Vergrößerung von Räumen bis hin zum Umstellen von Büromöbeln.

Das Einreißen von Wänden und die Umwandlung des gesamten Büroraums in eine kollaborative Umgebung ist eine hervorragende Möglichkeit, um eine Kultur des Teilens und der Teamarbeit zu fördern. Seite an Seite zu arbeiten ist wichtig, damit sich die Mitarbeiter als Teil eines Ganzen fühlen.

Wenn das Unternehmen im Moment noch nicht für eine Renovierung bereit ist, sorgt eine Umgestaltung der Büromöbel für einen Hauch von Veränderung und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich wohler zu fühlen. Oft reicht es schon aus, neue Dekorationsgegenstände hinzuzufügen oder Pflanzen in den Raum zu stellen, um einen Hauch von Veränderung zu schaffen.

Die Arbeit in einem schönen, luftigen und farbenfrohen Büro fördert das Wohlbefinden und steigert das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität der Mitarbeiter. Wenn sie sich in ihrer Arbeitsumgebung wohlfühlen, arbeiten sie mit mehr Freude und größerer Harmonie.

Interne Kommunikation neu überdenken

Vorbei sind die Zeiten, in denen die interne Kommunikation persönlich oder nur über E-Mails erfolgte. Die Technologie hat Lösungen hervorgebracht, die die interne Kommunikation effizienter machen, Prozesse beschleunigen und Routinen vereinfachen. Dies ist ein großer Produktivitätsfaktor.

Eine gute Kommunikation am Arbeitsplatz kann viele Vorteile mit sich bringen, wie z.B. die Annäherung von Managern und Mitarbeitern, die Förderung einer besseren Integration zwischen Bereichen und Teams in einem Unternehmen sowie eine harmonischere Umgebung.

● Investieren Sie in ein internes elektronisches Nachrichtensystem für interne Mitteilungen, z.B. über Urlaube, Neueinstellungen und Veranstaltungen.

● Setzen Sie auf Systeme, die den Austausch von E-Mails reduzieren, die interne Kommunikation beschleunigen und helfen, die täglichen Projekte besser zu verwalten.

● Wenn Ihr Unternehmen soziale Netzwerke und Nachrichtenseiten blockiert, ist es an der Zeit, diese Maßnahme zu überprüfen. Mit der Welt verbunden zu sein, trägt zur Entwicklung von Kreativität und Arbeitsmotivation bei.

Mitarbeiterentwicklung

In den meisten modernen Geschäftsmodellen sind die Ausbildung und die berufliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter bereits wesentliche Faktoren für eine höhere Produktivität und damit für den Erfolg.

Ein Unternehmen, das in seine Humanressourcen investiert, wird auf dem Arbeitsmarkt attraktiv. Auf diese Weise ist es in der Lage, die besten Talente zu rekrutieren und zu binden, um leistungsstarke Teams zu bilden und sich in seinem Segment abzuheben.

Wenn Sie nicht in die Fachkräfte Ihres Unternehmens investieren, ziehen Sie es vor, mit durchschnittlichen Fachkräften zu arbeiten und verhindern so das Wachstum Ihres Unternehmens. Investieren Sie in die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und sie werden es Ihnen zurückzahlen, indem sie Ihr Unternehmen auf eine neue Ebene bringen.

● Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, eine Liste von Kursen, Workshops und Vorträgen zu erstellen, die für ihre Rolle im Unternehmen von Interesse sind.

● Planen Sie ein festes Budget ein, um ausgewählte Fachleute zu einigen der Kurse und Veranstaltungen auf der Liste zu schicken, und denken Sie daran, allen Interessierten eine Chance zu geben.

● Bitten Sie sie, Notizen und Erkenntnisse mitzubringen, um sie mit ihren Kollegen zu teilen.

Halten Sie mit den technologischen Fortschritten Schritt

Es hat keinen Sinn, einen schönen Arbeitsplatz mit Ruhe- und Unterhaltungsbereichen, angemessenen Möbeln und Anreizen für die berufliche Weiterentwicklung zu haben, wenn die Computer veraltet sind und keine ordnungsgemäße Arbeit zulassen.

Die Produktivität hängt auch von den Ressourcen ab, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Mit den Fortschritten und neuesten Trends in der Technologie Schritt zu halten, ist einer der wichtigsten Punkte für ein Büro, das seine Produktivität steigern möchte.

Ein Raum zum Ausruhen

Was können die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen tun, wenn sie schnell zu Mittag essen oder eine kurze Pause brauchen, um ihre Energie aufzufrischen?

Zehnminütige Pausen während des Arbeitstages sind wichtig, um die Augen auszuruhen, den Körper zu strecken und Ideen zu ordnen, besonders in einem Büro. Diese Pausen sind gut für Ihre Gesundheit, Ihre Lebensqualität und wirken sich positiv auf die Steigerung der Produktivität aus.

Richten Sie einen Platz für Sofas und Kissen ein, auf denen sich die Mitarbeiter bequem ausruhen können. Wenn möglich, bieten Sie Freizeit- und Ablenkungsmöglichkeiten wie Fernsehen und Spiele an.

Einige Unternehmen investieren in Matratzen, damit die Mitarbeiter in der Zeit, die von ihrer Mittagspause übrig bleibt, ein Nickerchen machen können. Die Mitarbeiter kehren mit einem ausgeruhten Geist und einem erneuerten Körper für den Rest des Arbeitstages zur Arbeit zurück.

Teamwork

Das Organisationsklima innerhalb des Unternehmens und insbesondere innerhalb des Teams muss gesund sein. Der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, dass er sich in einem Umfeld befindet, das ihn wertschätzt, das transparent ist und das sich um Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität bemüht.

Wenn der Mitarbeiter in einem Team arbeitet, das ein schlechtes Verhältnis zueinander hat, in einem Unternehmen, in dem er nicht wertgeschätzt wird. Er wird demotiviert, was zu einem Rückgang seiner Produktivität führt.

Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter auf die Ziele des Teams und des Unternehmens ausgerichtet sind. So kann er sich vor Augen halten, dass seine Arbeit dazu führt, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird, und damit wird er eine größere Wertschätzung für seine Arbeit, Beförderungen oder Auszeichnungen erfahren.