Sony kündigt Sony PlayStation VR2 an

Die Sony PlayStation VR2 kommt offiziell am 22. Februar 2023 auf den Markt. Die PlayStation VR2 Sense-Controller-Ladestation, die speziell für den PS VR2 Sense-Controller entwickelt wurde, wird ebenfalls am selben Tag erscheinen. Der Preis für die Basis-Version beträgt 599.99 Euro.

Die PS VR2 wird mehr als sechs Jahre nach ihrem Vorgänger auf den Markt kommen und eine Reihe von Upgrades und überarbeiteter Hardware enthalten. Sony gab im Januar 2022 erstmals Details zum Next-Gen-Headset bekannt und erwähnte, dass das VR2 über Sensoren zur Erkennung von Augenbewegungen und integrierte Headset-Kameras für das Controller-Tracking verfügen wird. Außerdem verfügt es über 4K HDR, 3D-Sound und ein OLED-Display mit einem 110-Grad-Sichtfeld, das für ein noch intensiveres Erlebnis sorgen soll.

Spieler in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg können PlayStation VR2 zunächst ausschließlich über den PlayStation Online-Store unter direct.playstation.com vorbestellen. Die Vorbestellungen beginnen am 15. November, und die Spieler können sich bereits ab heute für Vorbestellungen registrieren. Die über direct.playstation.com bestellten PlayStation VR2-Headsets und -Bundles werden in der Woche der Markteinführung ausgeliefert.

Elf neue Spiele wurden gleichzeitig angekündigt: Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Cities VR — Enhanced Edition, Pistol Whip VR, Jurassic World Aftermath Collection, Zenith: The Last City, Hello Neighbor: Search and Rescue, After the Fall and Tentacular.