Sailpoint: Identität mit Maschinenlernen

Die Sicherheit eines Unternehmens beginnt und endet bei den Identitäten, doch die Fähigkeit, Identitäten in einer modernen Umgebung zu verwalten und zu sichern, übersteigt bei weitem die menschlichen Fähigkeiten. Identitäten sind mit mehr als einer Milliarde technologischer Zugangspunkte verbunden, die unterschiedliche Zugriffsanforderungen haben, die sich mit den veränderten Anforderungen des Unternehmens weiterentwickeln.

In den letzten Monaten hat sich in den Unternehmen ein Wandel bei der Verwaltung und Sicherung von Identitäten vollzogen, der weit über menschliche Kapazitäten hinausgeht. Um dies wirksam zu tun, müssen Unternehmen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in den Kern ihrer Identity-Lösung integrieren, um die Erkennung, Verwaltung und Kontrolle des gesamten Benutzerzugriffs über den digitalen Lebenszyklus hinweg zu automatisieren. So wird sichergestellt, dass jede Identität immer den richtigen Zugriff zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat – nicht mehr und nicht weniger.

Jeder Zugangspunkt stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er nicht ordnungsgemäß verwaltet und gesichert wird. Ein peripheres Sicherheitsprodukt, das für alle Fälle geeignet ist, reicht einfach nicht aus. Das Herzstück von Identity Security sind künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Eine Grundlage, die Ihr Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen schützt, indem sie die Erkennung, Verwaltung und Kontrolle aller Benutzerzugriffe automatisiert.

Es wird sichergestellt, dass jede Identität, ob menschlich oder nicht, über den für ihre Arbeit erforderlichen Zugriff verfügt – nicht mehr und nicht weniger – und dass der Zugriff automatisch angepasst wird, wenn sich die Rolle des Benutzers ändert oder wenn er das Unternehmen verlässt. Das Kernstück von Identity Security ist die Automatisierung, die Identitätsprozesse und -entscheidungen wie Zugriffsanfragen, Rollenmodellierung und Zugriffszertifizierung rationalisiert und so die Effizienz im gesamten Unternehmen steigert. Sie erleichtert die Definition von Benutzerrollen und die Erstellung von Richtlinien zur Regelung des Zugriffs während des gesamten Lebenszyklus jeder digitalen Identität, die die heutige Belegschaft ausmacht.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktivierung, Sicherheit und Compliance, d. h. es geht nicht nur darum, Zugang zu gewähren, sondern diesen Zugang auch ordnungsgemäß zu kontrollieren. Das Herzstück von Identity Security ist die nahtlose Integration in Ihr digitales Ökosystem, die es Ihnen ermöglicht, den Identitätskontext in Ihre gesamte Umgebung einzubetten und den Zugriff auf alle Daten, Anwendungen, Systeme und Cloud-Infrastrukturen für alle Identitätstypen zentral zu steuern.

SailPoint wurde in The Forrester Wave™ als führend eingestuft: Identity Management and Governance, Q4 2021. Die Forrester Wave identifiziert die besten Anbieter von Identitätsmanagement und Governance (IMG) und soll Sicherheits- und Risikoexperten dabei helfen, die richtige Wahl für die Verwaltung und Steuerung des Benutzerzugriffs zu treffen.