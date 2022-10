Cloud-Ausgaben wachsen

Der Inflationsdruck erzeugt einen Push- und Pull-Effekt für Cloud-Ausgaben. Laut der jüngsten Prognose von Gartner, Inc. werden die weltweiten Endnutzerausgaben für Public-Cloud-Dienste bis 2023 um 20,7 % auf insgesamt 591,8 Mrd. US-Dollar steigen, gegenüber 490,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022. Dies ist höher als das ursprünglich für 2022 prognostizierte Wachstum von 18,8 %.

„Der aktuelle Inflationsdruck und die makroökonomischen Bedingungen haben einen Push- und Pull-Effekt auf die Cloud-Ausgaben“, sagt Sid Nag, Vice President Analyst bei Gartner. „Cloud Computing wird weiterhin eine Bastion der Sicherheit und Innovation sein und das Wachstum in unsicheren Zeiten unterstützen, da es flexibel, elastisch und skalierbar ist. Unternehmen können jedoch nur ausgeben, was sie haben. Die Ausgaben für die Cloud könnten zurückgehen, wenn die IT-Budgets insgesamt schrumpfen, da die Cloud weiterhin den größten Anteil an den IT-Ausgaben und dem entsprechenden Budgetwachstum ausmacht.“

Für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wird bis 2023 mit 29,8 % das höchste Wachstum der Endnutzerausgaben prognostiziert. Für alle Segmente wird bis 2023 ein Wachstum erwartet.

„Die Cloud-Migration ist nicht aufzuhalten“, so Nag. „IaaS wird natürlich weiter wachsen, da Unternehmen ihre IT-Modernisierungsinitiativen beschleunigen, um Risiken zu minimieren und Kosten zu optimieren. Die Verlagerung des Betriebs in die Cloud senkt auch die Investitionsausgaben, indem sie die Barausgaben über die Laufzeit eines Abonnements streckt – ein entscheidender Vorteil in einem Umfeld, in dem Bargeld für die Aufrechterhaltung des Betriebs entscheidend sein kann.“

Gartner geht davon aus, dass Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) am stärksten von der Inflation betroffen sein werden, was auf die Herausforderungen bei der Personalbesetzung und den Fokus auf den Schutz der Margen zurückzuführen ist. Dennoch werden beide Segmente weiterhin wachsen, wobei Gartner für 2023 ein Wachstum von 23,2 % für PaaS und 16,8 % für SaaS prognostiziert.

„Für die Entwicklung moderner SaaS-Anwendungen sind höhere Löhne und qualifiziertere Mitarbeiter erforderlich, so dass die Unternehmen vor der Herausforderung stehen werden, weniger Mitarbeiter einzustellen, um die Kosten zu kontrollieren“, so Nag. „Da PaaS jedoch eine effizientere und automatisierte Codegenerierung für SaaS-Anwendungen ermöglichen kann, wird der PaaS-Verbrauch folglich steigen.“

„Trotz des Wachstums-, Rentabilitäts- und Wettbewerbsdrucks werden die Cloud-Ausgaben durch die permanente Cloud-Nutzung weiter steigen“, so Nag weiter. „Sobald Anwendungen und Arbeitslasten in die Cloud verlagert werden, bleiben sie in der Regel dort, und Abonnementmodelle stellen sicher, dass die Ausgaben während der Vertragslaufzeit und höchstwahrscheinlich weit darüber hinaus fortgesetzt werden.“