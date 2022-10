Cyberkriminelle entern Metaverse

Laut Interpol machen sich Kriminelle das Metaversum zunutze. Die internationale Polizeiorganisation nutzt das Metaversum auch und will es verstehen.

Interpol hat das globale Polizei-Metaverse ins Leben gerufen, um ihre Mitglieder darin zu schulen, wie man in einer virtuellen Welt Polizeiarbeit leistet.

Letzte Woche stellte Interpol das nach eigenen Angaben „erste Metaverse, das speziell für die Strafverfolgung weltweit entwickelt wurde“ vor. Das „Interpol Metaverse“ gibt Beamten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, über Avatare grenzüberschreitend Wissen auszutauschen und sich in forensischen Ermittlungen und anderen polizeilichen Tätigkeiten zu schulen.

Interpol hat auch eine Expertengruppe für das Metaverse eingerichtet, um die Bedenken der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der neuen virtuellen Welt zu vertreten. „Kriminelle haben bereits damit begonnen, das Metaverse auszunutzen“, warnte Interpol.

„Mit der wachsenden Zahl von Metaverse-Nutzern und der Weiterentwicklung der Technologie wird die Liste möglicher Straftaten immer länger und umfasst potenziell auch Straftaten gegen Kinder, Datendiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug, Fälschungen, Ransomware, Phishing sowie sexuelle Übergriffe und Belästigungen“, heißt es.

„Für die Strafverfolgungsbehörden stellen einige dieser Bedrohungen wahrscheinlich eine große Herausforderung dar, da nicht alle Handlungen, die in der physischen Welt als kriminell gelten, auch in der virtuellen Welt als Verbrechen angesehen werden“, so die Warnung.

Das Metaversum steckt noch in den Kinderschuhen, aber große Technologieunternehmen versuchen schon jetzt, mit VR-Headsets, Software, Inhalten und Umgebungen Teil dieses Gefüges zu werden. Neben Spielen und sozialen Netzwerken bietet es vielversprechende Möglichkeiten für virtuelle Konferenzen im Geschäftsleben, für Design- und Testprozesse, für den Einzelhandel und – wie das Internet im Allgemeinen – für die Kriminalität.

Gartner prognostiziert, dass bis 2027 40 % der großen Unternehmen eine Kombination aus web3 und AR in Projekten verwenden werden, die im Metaverse durchgeführt werden.

„Das Metaverse hat das Potenzial, jeden Aspekt unseres täglichen Lebens zu verändern, mit enormen Auswirkungen auf die Strafverfolgung“, sagte Madan Oberoi, Interpol-Exekutivdirektor für Technologie und Innovation. „Aber damit die Polizei das Metaverse verstehen kann, müssen wir es erleben.“

Laut Interpol beginnen auch Kriminelle, das Metaverse zu nutzen. Die Organisation veröffentlichte letzte Woche ihren Global Crime Trend Report, aus dem hervorgeht, dass 70 % der Strafverfolgungsbeamten aus den 195 Mitgliedsländern in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Zunahme von Ransomware- und Phishing-Angriffen erwarten.

Die Strafverfolgungsbehörden sind auch besorgt über Finanzkriminalität als Dienstleistung, wie z. B. digitale Geldwäschetools, aber auch über die Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails, Betrug mit der Identität eines Geschäftsführers, E-Commerce-Betrug und Anlagebetrug.

„Für viele scheint das Metaverse eine abstrakte Zukunft anzukündigen, aber die Fragen, die es aufwirft, sind die, die Interpol schon immer motiviert haben – unsere Mitgliedsländer bei der Verbrechensbekämpfung zu unterstützen und die Welt, ob virtuell oder nicht, für alle, die in ihr leben, sicherer zu machen“, sagte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock.