It-sa öffnet die Pforten

Erfolgreiches Comeback nach der Corona Pause. Vom 25. bis 27. Oktober macht die it-sa Expo&Congress Nürnberg zum „Home of IT Security“, begleitet durch digitale Angebote. Mit 693 Ausstellern punktet die ausgebuchte Messe mit bisher stärkster internationaler Beteiligung und größter Ausstellungsfläche. Startups rücken mit Sonderfläche Startups@it-sa und ATHENE Startup Award UP22@it-sa in den Mittelpunkt. Es gibt rund 350 Forenvorträge, unter anderem zur Frage des Fachkräftemangels, und Special Keynote zur Quantenkryptografie. Der Congress@it-sa beginnt mit der Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten der Länder und Kommunen

Es ist eines der drängendsten Themen unserer Zeit und an Aktualität kaum zu überbieten: Der Ruf nach mehr IT-Sicherheit wird immer lauter, gerade mit Blick auf die Sicherheit Kritischer Infrastrukturen. Vom 25. bis 27. Oktober tauschen sich internationale Fachleute für Fragen der Cybersicherheit in Nürnberg aus – auf der it-sa Expo&Congress, der europaweit bedeutendsten Fachmesse zum Thema.

Aus 29 Ländern sind die 693 ausstellenden Unternehmen angereist. Damit verzeichnet die it-sa 2022 einen Rekord in Sachen Internationalität. Die Aussteller belegen in den Hallen 6, 7 und 7A so viel Ausstellungsfläche wie nie zuvor. Bereits am Vortag, dem 24. Oktober, fand im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat anlässlich der Messeeröffnung ein Staatsempfang statt.