Schlank & kraftvoll – MSI Pro All-in-One-PCs für den schmalen Arbeitsplatz

Wer ein platzsparendes Computersystem für die tägliche Arbeit am Schreibtisch oder den Point-of-Sale benötigt, wird mit einem ausladenden Setup aus Tower und Monitor wohl keine zufriedenstellende Lösung finden. Eine bessere Alternative stellen die PRO All-in-One PCs von MSI dar, die den Arbeitsplatz durch ihr schlankes Design und ihre professionelle Optik aufwerten.

All-in-One PCs bestehen durch ihre enorme Vielseitigkeit. Dadurch sind sie für den Einsatz am Point of Sale genauso gut geeignet wie für die Arbeit im Büro oder am heimischen Arbeitsplatz. Kernfeatures der PRO AP241 Serie von MSI sind unter anderem augenschonende Displays, eine kompromisslose Performance und ansprechende Gehäusedesigns.

Wenig Platzbedarf, volle Leistung

Einer der wichtigsten Voraussetzungen für effizientes Arbeiten ist eine starke Systemleistung. Jegliche Office-Anwendungen müssen verzögerungsfrei ausgeführt werden können, sowohl einzeln als auch simultan. Gewährleistet wird das durch Intel-Prozessoren der 11. Generation, in der Maximalausstattung bis zu einem Intel® Core™ i5. Die Intel® UHD-Grafik mit Intel® Xe-Grafikarchitektur bietet dabei bis zu 50 % mehr Leistung, damit Benutzer effizienter und produktiver arbeiten können. Durch eine breite Auswahl an verschiedenen Konfigurationen bei den All-In-One-Systemen wird jeder Bedarf abgedeckt, ohne dass überdimensionierte Komponenten bezahlt werden müssten oder Leistungsengpässe entstehen könnten.

Startklar in Minuten

Einer der größten Vorteile der PRO All-in-One PCs von MSI ist, dass sie in wenigen Minuten aufgebaut und bereit für die Arbeit sind, dank der werkzeuglosen Montage. Um vollständig ausgestattet zu sein, werden Tastatur und Maus direkt mitgeliefert. Außerdem liegt eine hochwertige Full-HD Webcam für Videokonferenzen in Profiqualität bei. Durch seine Vielzahl an Schnittstellen ist das Anschließen der Peripherie oder weiterer Monitore auch kein Problem und funktioniert kinderleicht durch Plug & Play.

Mehr sehen, Mehr schaffen

Die All-in-One PCs der PRO Serie von MSI bieten neben ihrer blanken Leistung auch einige Features zur Komfortoptimierung. Dazu gehören beispielsweise Ergonomiefunktionien wie Anti-Flicker und Less Blue Light, mit denen die Augen des Anwenders geschont werden. Das IPS-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) ermöglicht gut lesbare Texte und Grafiken. Softwareseitig bietet MSI das exklusive Display Kit an, mit denen die Farbmodi individuell eingestellt werden können, um das Arbeiten noch angenehmer zu gestalten.

Unser Fazit

All-in-One PCs deckt eine Vielzahl an Anwendungsszenarien ab, besonders wenn der Arbeitsplatz begrenzt ist. Hat unser Bericht Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich noch heute bei MSI oder ausgewählten Partnern über aktuelle Angebote. Für Projektanfragen klicken Sie bitte auf den folgenden Link: MSI Kontakt.

Zu den Angeboten des PRO AP241 11M