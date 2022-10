Lexmark: Neuer Mono-Multifunktionsdrucker MX432adwe

Lexmark führt mit dem MX432adwe einen neuen Schwarz-Weiß-Multifunktionsdrucker (MFP) ein. Er erfüllt dabei die spezifischen Anforderungen kleiner Arbeitsgruppen im Hinblick auf Druckerflotten mit umfassendem Support sowie Sicherheitsfeatures auf Enterprise-Niveau. Anwender profitieren zudem von einem eingebetteten Framework skalierbarer Lösungen – einschließlich der Möglichkeit, Kartenleser von Drittanbietern zu unterstützen.

„Angesichts der Bedrohungen, mit denen wir im Cyberspace konfrontiert sind, müssen Unternehmen heute in der Lage sein, ihr Netzwerk, ihre Geräte und ihren Output vor den sich ständig ändernden Risiken bestmöglich zu schützen“, so Brock Saladin, Lexmark Senior Vice President und Chief Commercial Officer. „Wir haben diese Anforderung im Markt laut und deutlich vernommen. Der Lexmark MX432adwe-MFP ist mit allen Funktionen der Lexmark 5er-Serie ausgestattet – und das auf kleinerer Stellfläche. Unser neuer MFP wurde so konzipiert, dass er sich sicher und nahtlos in jede Druckerflotte integrieren lässt.“

Skalierbare Lösungen durch eingebettetes Framework

Mit dem eingebetteten Lösungs-Framework des Lexmark MX432adwe lassen sich Lösungen von Lexmark sowie auch unterstützte Angebote von Dritten problemlos hinzufügen. Dazu zählen unter anderem die Druckfreigabe von Drittanbietern mit Kartenleser oder das Scan Center, um Dokumente zu scannen und an mehrere Ziele gleichzeitig weiterzuleiten.

Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Level

Neben umfassenden Sicherheitsfunktionen verfügt der MX432adwe über ein standardmäßiges „Trusted Platform Module“ (TPM), das Verschlüsselungscodes auf einer von den Daten getrennten Hardware speichert, sowie über Authentifizierungs- und Systemintegritätsprüfungen. Die kryptografischen Funktionen erzeugen einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck.

Einfache Verwaltung durch Lexmark Cloud Services

Der IoT-fähige MX432adwe ist mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen. Verbunden mit dem Lexmark Cloud Services, profitieren Anwender:innen von Vorteilen wie vorausschauendem Service („Predictive Service“) und der automatischen Nachbelieferung von Verbrauchsmaterial.

Schonender Umgang mit Ressourcen

Der neue MFP MX432adwe bietet integrierte Energiesparmodi und ist standardmäßig mit beidseitigem Druck ausgestattet, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Außerdem erfüllt er die hohen Anforderungen des Blauen Engel nach RAL-UZ219 sowie von ENERGY STAR und EPEAT Silver.

Weitere Merkmale