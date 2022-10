Roboterhersteller gegen Waffen

Robotikfirmen wollen verhindern, dass ihre Kunden ihre Technologie als Waffe einsetzen. Mehrere Hersteller haben dieses Anliegen jetzt in einem offenen Brief formuliert.

Roboter als Waffe sind nichts Neues: Im zweiten Weltkrieg hat die Deutsche Wehrmacht 1944 den Leichten Ladungsträger (Sd.Kfz. 3036) „Goliath“ mit einigem Erfolg eingesetzt.

Moderne Technologie eröffnet nun neue Möglichkeiten für Roboter als Waffenträger. Boston Dynamics, das ehemals zu Google gehörende Unternehmen, das hinter dem Roboterhund Spot und seinen humanoiden Äquivalenten steht, hat deshalb einen offenen Brief veröffentlicht, in dem es verspricht, sich gegen Versuche von Käufern zu wehren, seine Produkte als Waffe einzusetzen.

Das Unternehmen erklärte in dem Brief, es sei besorgt über die jüngsten behelfsmäßigen Versuche von Menschen, kommerziell erhältliche Roboter als Waffen einzusetzen. Mehrere andere Robotikfirmen haben die Verpflichtung unterzeichnet.

Das Unternehmen erwähnt nicht, über welche Versuche es sich Sorgen macht, aber ein Beispiel für diesen Trend ist, wie Vice im Juli berichtete, in einem Video auf YouTube zu sehen, in dem ein Roboterhund mit einem Gewehr ausgestattet ist und auf Ziele schießt.

„Roboter sollten zum Helfen und nicht zum Schaden eingesetzt werden. Wir verbieten die Bewaffnung, unterstützen aber den sicheren, ethischen und effektiven Einsatz von Robotern in der öffentlichen Sicherheit“, so Boston Dynamics in einem Blogpost.

Der offene Brief des Unternehmens unterstreicht, dass das Vertrauen der Verbraucher in Roboter geschwunden ist, nachdem sie Waffen in Kombination mit autonomen und ferngesteuerten Robotern gesehen haben.

Andere Unternehmen, die die Verpflichtung unterzeichnet haben, sind Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics und Unitree Robotics.

In einer Erklärung sagte der CEO von Boston Dynamics, Robert Playter: „Wir sind besorgt über die jüngste Zunahme von behelfsmäßigen Versuchen von Einzelpersonen, die versuchen, handelsübliche Roboter als Waffe einzusetzen… Damit diese Technologie in der Gesellschaft breit akzeptiert wird, muss die Öffentlichkeit wissen, dass sie ihr vertrauen kann. Und das bedeutet, dass wir eine Politik brauchen, die böswilligen Akteuren den Missbrauch dieser Technologie verbietet.“

Das Unternehmen sagt nicht, wie es Käufer daran hindern würde, seine Roboter als Waffe einzusetzen, abgesehen von den Verkaufsbedingungen, aber es gibt eine Erklärung ab, dass es gegen eine solche Anwendung ist.

„Unzuverlässige Personen könnten sie einsetzen, um Bürgerrechte zu verletzen oder andere zu bedrohen, zu verletzen oder einzuschüchtern. Ein besonders besorgniserregender Bereich ist die Bewaffnung. Wir sind der Meinung, dass das Hinzufügen von Waffen zu Robotern, die ferngesteuert oder autonom betrieben werden, der Öffentlichkeit weithin zur Verfügung stehen und in der Lage sind, zu bisher unzugänglichen Orten zu navigieren, an denen Menschen leben und arbeiten, neue Schadensrisiken und ernsthafte ethische Fragen aufwirft“, so Boston Dynamics in dem offenen Brief.

„Waffentaugliche Anwendungen dieser neuartigen Roboter werden auch das öffentliche Vertrauen in die Technologie in einer Weise schädigen, die den enormen Nutzen, den sie der Gesellschaft bringen werden, zunichtemachen. Aus diesen Gründen lehnen wir die Bewaffnung unserer hochmodernen Allzweckroboter ab. Diejenigen von uns, die sich bereits in der Vergangenheit zu diesem Thema geäußert haben, und diejenigen, die sich zum ersten Mal engagieren, fühlen sich jetzt angesichts der zunehmenden öffentlichen Besorgnis in den letzten Monaten, die durch eine kleine Anzahl von Personen ausgelöst wurde, die ihre behelfsmäßigen Bemühungen, kommerziell verfügbare Roboter zu bewaffnen, öffentlich gemacht haben, erneut gedrängt.“

Google kaufte Boston Dynamics im Jahr 2013, und kurz nach der Gründung der Google-Muttergesellschaft Alphabet im Jahr 2015 stellte Alphabet das Unternehmen zum Verkauf und verkaufte es 2017 für rund 500 Millionen US-Dollar an die japanische Investmentfirma SoftBank.

Im Jahr 2018 gehörte DeepMind, der KI-Spitzenreiter im Besitz von Google, zusammen mit Elon Musk zu den 150 Technologieunternehmen, die ein Bekenntnis gegen Killerroboter unterzeichneten. Musk hatte zuvor die UN dazu aufgerufen, Killerroboter zu verbieten.