Windows 11: Neue Funktionen

Im Einklang mit Microsofts Modell der „kontinuierlichen Innovation“ für die Veröffentlichung neuer Funktionen für Windows 11 22H2 hat das Unternehmen damit begonnen, neue Funktionen an Windows Insider auszurollen.

Die neuen Funktionen, die bereits mit allgemeiner Verfügbarkeit angekündigt wurden, werden nun in der Release Preview von Windows 11, Version 22H2 Build 22621.608 (KB5017389), an Windows Insider ausgerollt.

Mit kontinuierlicher Innovation stellt Microsoft neue Funktionen außerhalb der jährlichen Updates bereit, unter anderem über monatliche Service-Updates und Microsoft Store-Updates. Dies ist die erste Reihe von neuen Funktionen, die im Rahmen der kontinuierlichen Innovation veröffentlicht wird.

Microsoft hat Windows 11 22H2 Build 22621.608 am 30. September als Preview-Update veröffentlicht und damit das erste Service-Release für diese Version herausgebracht, das mehrere Fehlerbehebungen enthält. Mit dieser Wartungsversion, die etwa in der dritten Woche des Monats erscheint, können Benutzer die Kompatibilität mit dem nächsten Patch Tuesday-Update testen, das für den 8. November geplant ist.

Zu den neuen Funktionen, die in der Release Preview für Insider bereitgestellt werden, gehören der Datei-Explorer mit Registerkarten, vorgeschlagene Aktionen, der Taskleistenüberlauf und die neue Option zur Freigabe von Geräten in der Nähe. All diese Funktionen wurden bereits in der Windows 11 22H2-Vorschau im vergangenen Jahr vorgestellt und auch in der Hauptversion, die seit dem 20. September schrittweise eingeführt wird.

Diese erste „Feature-Drop“-Version wird wahrscheinlich im Oktober an die allgemeinen Windows 11-Benutzer ausgeliefert und erreicht die meisten Benutzer nach dem November-Patch Tuesday. Microsoft hat das nächste Feature-Drop für Februar oder März 2023 vorgesehen.

„Wir haben im Oktober eine Reihe zusätzlicher Erfahrungen für Kunden mit Windows 11, Version 22H2, als Teil unserer kontinuierlichen Windows-Innovation und Wertschöpfung. Wir beginnen mit dem Rollout einiger dieser neuen Funktionen für Windows Insider in der Release Preview von Windows 11, Version 22H2 Build 22621.608 (KB5017389)“, so das Windows Insider Program Team.

Microsoft weist darauf hin, dass die Funktion für vorgeschlagene Aktionen für Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko verfügbar ist. Der neue Datei-Explorer mit Registerkarten ermöglicht es den Nutzern, Dateien anzuheften, und bietet Vorschläge, die auf dem Microsoft 365-Konto des Nutzers basieren. Microsoft gibt die neuen Funktionen nicht sofort für alle Benutzer frei, da das Unternehmen das Feedback beobachtet.