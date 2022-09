Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke!

Bruce Willis per Deepfake: Der Die Hard Star hat seine Persönlichkeitsrechte für einen digitalen Zwilling zur Verfügung gestellt.

Bruce Willis ist der erste Hollywood-Star, der seine Rechte verkauft hat, damit ein digitaler Zwilling erstellt werden kann. Mithilfe der Deepfake-Technologie trat der Schauspieler in einer Telefonwerbung auf, ohne jemals am Set gewesen zu sein, nachdem sein Gesicht digital auf einen anderen Darsteller verpflanzt worden war.

Willis erlaubte der US-Firma Deepcake, die digitale Zwillinge herstellt, sein Gesicht zu verwenden. In einer Erklärung auf seiner Website sagte Willis: „Ich mochte die Präzision, mit der meine Figur entstanden ist. Es ist ein Mini-Film in meinem üblichen Action-Komödien-Genre. Für mich ist es eine großartige Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen.

Dank der modernen Technologie konnte ich sogar auf einem anderen Kontinent kommunizieren, arbeiten und an den Dreharbeiten teilnehmen. Das ist eine sehr neue und interessante Erfahrung, und ich danke unserem gesamten Team.“

Stars aus vergangenen Epochen zum Leben erweckt

Die Deepfake-Technologie wurde bisher meist mit Cyberkriminalität verbunden, aber jetzt eröffnet sie in Hollywood die Möglichkeit, dass Schauspieler nach ihrem Tod in Filmen auftreten könnten. Die Technologie wurde bereits in Star Wars-Spin-offs eingesetzt, um das jüngere Ich von Schauspielern nachzubilden.

Bruce Willis hat vor einiger Zeit seine aktive Schauspielkarriere beendet, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert wurde, eine Krankheit, die zu Sprechproblemen führt. Die Deepfake Technologie bietet ihm die Möglichkeit, weiter in Filmen mitzuwirken. Der 67-jährige hat in über 70 Filmen mitgewirkt, unter anderem als Actionheld John McClane in den Die Hard-Filmen.