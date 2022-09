Google stellt Stadia ein

Google wird seinen Spieledienst Stadia am 18. Januar 2023 abschalten. Die Spieler erhalten ihr Geld zurück.

Phil Harrison, Vice President and General Manager, Stadia, hat in einem Blog das Aus des Spieledienstes verkündet: „Vor ein paar Jahren haben wir auch einen Spieleservice für Verbraucher, Stadia, eingeführt. Der Ansatz von Stadia, Spiele für Verbraucher zu streamen, basierte zwar auf einer soliden technologischen Grundlage, hat aber bei den Nutzern nicht den Zuspruch gefunden, den wir erwartet hatten, so dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unseren Stadia-Streamingdienst einzustellen.

Wir bedanken uns bei den engagierten Stadia-Spielern, die uns von Anfang an begleitet haben. Wir werden alle Käufe von Stadia-Hardware, die über den Google Store getätigt wurden, sowie alle Käufe von Spielen und Zusatzinhalten, die über den Stadia-Store getätigt wurden, zurückerstatten. Die Spieler haben bis zum 18. Januar 2023 weiterhin Zugriff auf ihre Spielebibliothek und können ihre letzten Spielsitzungen absolvieren. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Rückerstattungen bis Mitte Januar 2023 abgeschlossen sein wird. Weitere Einzelheiten zu diesem Prozess finden Sie in unserem Help Center.

Die zugrundeliegende Technologieplattform, die Stadia antreibt, hat sich im großen Maßstab bewährt und geht über das Spielen hinaus. Wir sehen klare Möglichkeiten, diese Technologie in anderen Bereichen von Google wie YouTube, Google Play und unseren Augmented Reality (AR)-Anstrengungen anzuwenden – und sie auch unseren Industriepartnern zur Verfügung zu stellen, was unserer Meinung nach der Zukunft des Gaming entspricht. Wir werden auch weiterhin in neue Tools, Technologien und Plattformen investieren, die den Erfolg von Entwicklern, Branchenpartnern, Cloud-Kunden und Kreativen fördern.“