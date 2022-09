Wie die Digitalisierung eine präzisere Online-Bewertung von Immobilien ermöglicht

Das Wissen um den Wert der eigenen Immobilie und um das eigene Vermögen kann jedem Menschen Sicherheit für die zukünftige Lebensplanung geben und damit zu einer höheren Gesamtzufriedenheit führen.

Wenn Sie den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie herausfinden wollen, hilft Ihnen die in den letzten Jahren stark vorangetriebene Digitalisierung, um den richtigen Preis beim Kauf oder Verkauf zu ermitteln. Durch intelligente Technik und umfangreiche Services sind sogar präzisere Bewertungen als jemals zuvor möglich.

Eine Online-Bewertung Ihrer Immobilie hat Vorteile

Wenn Sie Ihre Immobilie online bewerten lassen, können Sie sich meist schnell und einfach einen Eindruck vom Preis Ihrer Immobilie verschaffen. Das erleichtert Ihnen die Ermittlung des Kaufpreises für ein Haus oder eine Wohnung. Die Online-Bewertung Ihrer Immobilie mittels Immobilienwert-Rechner verschafft Ihnen damit den bestmöglichen Vorteil für den Kauf oder Verkauf – Sie können Ihr Wissen um den genau ermittelten Preis geschickt in den Verhandlungen einsetzen.

Bei der Bewertung Ihrer Immobilie ist es enorm wichtig, dass Sie die richtigen Daten erfassen und überprüfen. So sind beispielsweise das genaue Baujahr und die genaue Fläche relevant, um einen möglichst detaillierten Preis für Ihre Immobilie ermitteln zu können.

Wichtig ist: Sollten Sie schwerwiegende Baumängel an Ihrer Immobilie feststellen, so empfiehlt es sich, vor der Bewertung eine persönliche Beratung bei einem Immobilienexperten in Anspruch zu nehmen, da dies oft eine professionelle Untersuchung der Immobilie erfordert.

Gründe für die Bewertung einer Immobilie

Wann macht es Sinn, eine Immobilie bewerten zu lassen? Es ist empfehlenswert, den Wert der eigenen Immobilie immer dann schätzen zu lassen, wenn größere persönliche Veränderungen anstehen. So können Sie sich über den Wert Ihrer Immobilie sicher sein und ihn in Ihre Zukunftsplanung einbeziehen. Darüber hinaus ist die richtige Einschätzung des Marktwertes einer Immobilie vor allem beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie sinnvoll.

Die meisten Immobilienbesitzer haben ein grobes Bauchgefühl über den Wert der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses. Diese Einschätzung ist jedoch an den persönlichen emotionalen Wert der Immobilie gebunden und kann daher verzerrt sein. Oft wird die Immobilie dann mit einem zu hohen Preis bewertet. Aber auch das Gegenteil ist manchmal der Fall.

Außerdem ist es ratsam, eine Immobilienbewertung bei Erbschaft oder Schenkung durchführen zu lassen. Auch im Falle von Rechtsstreitigkeiten, z. B. bei einer Scheidung, oder bei Grundpfandrechten und Zwangsversteigerungen sollten Sie den Immobilienwert von Sachverständigen schätzen lassen.

Wie setzt sich der Preis einer Immobilie zusammen?

Der genaue Wert einer Immobilie hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die berücksichtigt werden müssen. So ist es beispielsweise von Bedeutung, um welche Art von Immobilie es sich handelt. Ob ein Einfamilienhaus, eine Wohnung, ein Mehrparteienhaus, ein Reihenhaus oder eine Villa gekauft oder verkauft wird, ist für die Berechnung des Preises von erheblicher Bedeutung. Außerdem ist es wichtig, wo genau sich die Immobilie befindet, da die Lage für die Bewertung einer Immobilie wesentlich ist.

Fazit

Die Online-Bewertung von Immobilien ist dank der fortschreitenden Digitalisierung inzwischen sehr komfortabel geworden. Und auch die Präzision wird dank intelligenten Technologien immer besser. Lediglich dann, wenn an Ihrer Immobilie z. B. eklatante Mängel vorliegen, kann eine reine Online-Bewertung ein unzutreffendes Bild wiedergeben. In diesem Fall sollten Sie einen Immobilienexperten bzw. Bausachverständigen hinzuziehen, der den Wert individuell unter Berücksichtigung auch außergewöhnlicher Faktoren ermitteln kann.