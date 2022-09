Logitech: Designed for Mac

Logitech bringt die neue „Designed for Mac“ Produktreihe heraus, die für die Kompatibilität und Verlässlichkeit mit Mac-Setups entwickelt wurde. Die neue Serie umfasst die MX Mechanical Mini for Mac-Tastatur, die MX Master 3S for Mac-Maus, die Lift for Mac-Maus und die K380 Bluetooth Tastatur for Mac in der neuen Farbe Blueberry.

„Wir wissen, dass Apple-Anwender Wert auf eine einheitliche Designästhetik für ihr gesamtes Setup legen – ob im Büro oder zu Hause – und dass sie Mäuse und Tastaturen benötigen, die in ihrem gesamten Ökosystem funktionieren“, sagt Delphine Donné, Vice President und General Manager of Creativity and Productivity bei Logitech. „Wir haben eine Reihe von modernen Produkten entwickelt, die die Arbeitsweise verbessern, indem sie mehr Funktionalität, Individualisierung und Komfort bieten. Und weil wir wissen, dass eine Größe nicht für alle passt, wurde diese Kollektion entworfen, entwickelt und gefertigt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Apple-Nutzern zu erfüllen.“

MX Mechanical Mini for Mac

Logitechs erste für Mac optimierte mechanische Tastatur ist in den Farben Space Grey und Pale Grey erhältlich und besitzt das Tastaturlayout für Mac. Nutzer haben die Möglichkeit Tastenkombinationen anzupassen und die persönliche Produktivität und Kreativität mit Logi Options + zu fördern. MX Mechanical Mini for Mac ist mit Tactile Quiet Switches ausgestattet und bietet eine intelligente Hintergrundbeleuchtung, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen für optimale Lesbarkeit sorgt. Mit Easy-Switch können bis zu drei verschiedene Apple Geräte mit macOS, iPadOS oder iOS mit der Tastatur verbunden werden. Geladen wird die MX Mechanical Mini for Mac über einen USB-C-Port.

MX Master 3S for Mac

Passend zur Tastatur ist die MX Master 3S for Mac in den Farben Space Grey und Pale Grey erhältlich. Die Maus für erfahrene Mac-Anwender kombiniert die beliebten Features des Vorgängermodells mit neuen Funktionen für mehr Komfort und Leistung für einen optimalen Workflow. Mit dem elektromagnetischen MagSpeed-Rad können Nutzer 1.000 Zeilen pro Sekunde überfliegen und die DPI zwischen 1.000 und 8.000 einstellen, um auf einem oder mehreren hochauflösenden Monitoren zu arbeiten. Die MX Master 3S for Mac ist mit Quiet Clicks ausgestattet, funktioniert auf Glas, lässt sich während des Gebrauchs schnell über das USB-C-Kabel aufladen und kann mit Easy-Switch bis zu drei verschiedene Apple-Geräte unter macOS und iPadOS verbinden.

Lift for Mac

Die ergonomische vertikale Maus Lift for Mac wurde für ganztägigen Komfort entwickelt, speziell für Menschen mit kleinen bis mittelgroßen Händen. Der 57°-Winkel der Lift for Mac wurde im Logitech Ergo Lab entwickelt und getestet und bringt die Hand in eine natürliche Position. Dadurch wird das Handgelenk im Laufe des Tages weniger belastet und der Arm und Oberkörper befinden sich in einer natürlicheren Haltung.

K380 Multi-Device Bluetooth Tastatur for Mac (Blueberry)

Die K380 Multi-Device-Tastatur ist eine moderne Tastatur mit einem minimalistischen Layout, die sich in eine Apple-Umgebung integrieren lässt und mit Apple-Geräten zusammenarbeitet. Die leichte, platzsparende Tastatur ist in der Farbe Blueberry erhältlich. Die geschwungenen Tasten sorgen hierbei für ein flüssiges und leises Tippen. Über Easy-Switch kann die Tastatur mit nur einem Tastendruck mit einem MacBook, iPad oder iPhone verbunden werden.

Logitechs Nachhaltigkeitsstrategie

Die Produkte von Logitech, einschließlich der „Designed for Mac“-Produkte, berücksichtigen auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die Kunststoffteile in den MX for Mac- und Lift for Mac-Produkten bestehen aus zertifiziertem, PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling), der nach dem Gebrauch wiederverwertet wird, um dem Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik ein zweites Leben zu geben.

47% für MX Mechanical Mini for Mac Space Grey

36% für MX Mechanical Mini for Mac Pale Grey

27% für MX Master 3S for Mac Space Gray

22% für MX Master 3S for Mac Pale Grey

54% für Lift for Mac

Alle Logitech-Produkte sind als klimaneutral zertifiziert. Logitech reduziert den Netto-Kohlenstoffausstoß von Produkten durch nachhaltiges Design und den Einsatz erneuerbarer Energien, wo immer dies möglich ist. Außerdem gleicht Logitech die verbleibenden Auswirkungen durch zertifizierte Kompensationen aus der Forstwirtschaft, erneuerbaren Energien und klimabeeinflussten Gemeinden aus.

Preise und Verfügbarkeit

Die MX Mechanical Mini for Mac, MX Master 3S for Mac, Lift for Mac und K380 Multi-Device Bluetooth® Tastatur for Mac (Blueberry) werden ab September 2022 auf logitech.com und bei anderen Händlern weltweit zu folgenden Preisen erhältlich sein: