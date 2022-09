Intel stellt sich neu auf

Auf der Konferenz „Intel Innovation 2022“ erklärte CEO Pat Gelsinger: „Die wichtigste Zutat für die Zukunft der Menschheit ist Silizium. Während die Ölreserven die Geopolitik der letzten fünf Jahrzehnte bestimmt haben, sind Fabs und technologische Versorgungsketten für die nächsten fünf Jahrzehnte noch wichtiger. Bauen wir sie dort, wo wir sie haben wollen; denken wir über diese Dinge nach“.

Das mag zwar ein wenig eigennützig klingen, aber es steckt mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit in dieser Aussage. Angesichts der Tatsache, dass die Zukunft des privaten und industriellen Transports eindeutig in der Elektrizität liegt und fossile Brennstoffe in vielen Industriezweigen schnell zu einem schmutzigen Begriff werden, wird die von siliziumbasierten Datenprozessoren angetriebene Technologie sicherlich wichtiger.

Neuheiten

Intel hat seine neuesten High-End-CPUs, die Core i9-Prozessoren der 13. Generation, vorgestellt, die auf den Spiele- und Content-Creator-Markt ausgerichtet sind. Diese sind mit bis zu 24 Kernen (8 P-Kerne, 16 E-Kerne) und 32 Threads und einer Single-Thread-Leistung von bis zu 5,8 GHz erhältlich.

Das Unternehmen setzt alles daran, Entwickler aller Art anzulocken, die sich bisher vielleicht nicht mit Hardware beschäftigt haben. Es wird seine neu gestaltete Developer Cloud nutzen, um neue und künftige Hardware-Plattformen sofort für die Entwicklung und das Testen vor der Markteinführung verfügbar zu machen, wie z. B. die Xeon Scalable-Prozessoren der vierten Generation (Sapphire Rapids) und Intel Data Center GPUs.

Die neue Intel Geti-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Computer Vision AI einfacher zu entwickeln und einzusetzen. Gelsinger sagte, dass er davon ausgeht, dass Intel im Laufe der Zeit KI-Funktionen in die gesamte Produktpalette des Unternehmens einführen wird.

Intel wird nun als System-Foundry fungieren und Wafer-Fertigung, Packaging, Software und das Chiplet-Ökosystem kombinieren – ein Hardware-Workflow, den das Unternehmen bisher nicht versucht hat. Das Unternehmen hat 15 Produktionsstätten in Betrieb und baut neue Anlagen, unter anderem in Ohio, Arizona und zwei Fabriken in Magdeburg in Deutschland.

Das Unternehmen gab einen Ausblick auf zukünftige hochvolumige System-in-Package-Fähigkeiten, die steckbare Co-Package-Photonik für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen werden. In Schottland werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Umwandlung von Code in Lichtstrahlen durchgeführt.

Intel fordert Nvidia heraus

Wie Gelsinger Investoren und Kunden versprach, als er im Februar 2021 den CEO-Posten von Bob Swan übernahm, bereitet sich Intel darauf vor, den Weltmarktführer Nvidia im aufstrebenden Bereich der Grafikprozessoren (GPUs) herauszufordern. Das Unternehmen enthüllte mehrere Meilensteine in seinem Lineup von Rechenzentrums-GPUs sowie Preise und Verfügbarkeit für die ersten Arc-GPUs für Spiele.

Gelsinger beschrieb die nahe Zukunft der GPUs bei Intel wie folgt: „Als ich Intel vor 12 Jahren verließ, hatte ich eine Liste mit 10 Dingen, die ich in dem Rechenzentrumsgeschäft, das ich damals leitete, erreichen wollte“, sagte er. „Als ich Intel verließ, hielt ich inne, weil Nr. 10 noch nicht fertig war – und das war die diskrete Grafik- und Durchsatzarchitektur. Jetzt werden wir es schaffen. Wir haben nun alle Produktkategorien: integrierte Grafik, diskrete Grafik, GPU und HPC. Alle diese Produkte werden bis Ende des Jahres ausgeliefert; das Portfolio ist jetzt vollständig verfügbar und wir sind fest entschlossen, es auszuführen. Die diskrete Grafik ist für die ISV-Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung. Es gibt nur drei Arten von Halbleiterunternehmen: Entweder man ist groß, man hat eine Nische, oder man ist tot. Wir müssen groß sein.“

Intel hat in diesem Sektor allerdings noch einiges zu tun. Nvidia besitzt derzeit 80 % des gesamten GPU-Marktes, und das schließt 82 % des Marktes für diskrete Grafikkarten ein. Andererseits war Intel im ersten Quartal 2022 mit einem Anteil von 60 Prozent der weltweit größte Anbieter auf dem PC-GPU-Markt. Nvidia hatte einen Marktanteil von 21 Prozent und AMD von 19 Prozent.

Geti Computer Vision bringt neue Anwendungen für KI

Intels neu eingeführte KI-Plattform Geti Computer Vision ermöglicht es den Mitarbeitern von Unternehmen, ihre eigenen KI-Modelle zu entwickeln. Anstatt Dutzende oder Hunderte von Stunden damit zu verbringen, eine App per Video für die Ausführung bestimmter Funktionen zu trainieren, reicht es aus, wenn die Software nur 10 bis 12 Bilder aufnimmt, um sich diese zu merken – und anschließend den Anwendungsfall mit einer Genauigkeit von bis zu 90 Prozent zu lernen. Wenn man ein paar weitere Bilder hinzufügt, steigt die Genauigkeit sogar noch weiter an. Die Plattform wird derzeit von ausgewählten Kunden und Partnern getestet; sie wird im 4. Quartal 2022 kommerziell verfügbar sein, sagte das Unternehmen.

Geti und ein weiteres neues Produkt, das auf der Konferenz vorgestellt wurde, OpenVINO, ergänzen sich insofern, als sie unterschiedliche KI-Modellierungsanforderungen erfüllen. Unternehmensanwender können mit Geti Daten hochladen und Computer-Vision-Modelle erstellen und diese Modelle dann mit OpenVino auf Intel-Hardware in großem Maßstab einsetzen. Geti kann ein optimiertes OpenVINO-Modell ausgeben, das sofort einsatzbereit ist und zusätzliche Optimierungsschritte einspart.