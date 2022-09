Microsoft Surface Laptop SE vorgestellt

Der neue Microsoft Surface Laptop SE wird in Deutschland ab dem 8. Dezember zu einem Preis von 299 Euro (UVP. Inkl. Mwst.) verfügbar sein. Bildungseinrichtungen beziehen das Gerät über Fachhändler und Systemhäuser in Deutschland oder über den Microsoft Store.

„Wir freuen uns sehr, mit unserem Surface Laptop SE Kindern, Lehrern und Schulen ein Windows basiertes vollwertiges Notebook anbieten zu können, welches den steigenden Bedarf nach einem kostengünstigen Gerät für ein produktives kreatives Arbeiten gerecht wird”, so Robin Wittland – Senior Director Surface Business Group Lead Germany.

Surface Laptop SE erweitert das Portfolio an Geräten, die speziell für die Anforderungen von Schülern in einem hybriden Bildungssystem entwickelt wurde. Ausgestattet ist das Gerät mit einem 11,6-Zoll-Bildschirm, einem modernen Prozessor und eMMC-Speicher. Bei normaler Nutzung bietet es eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden bei einem Gewicht von etwa einem Kilo.

Surface Laptop SE ist mit einer 720p-HD-Kamera an der Vorderseite, einem digitalen Mikrofon und Stereolautsprechern ausgestattet. Darüber hinaus befinden sich an dem Gerät ein USB-A, ein USB-C und eine Kopfhörerbuchse.

Windows 11 SE: Ein Betriebssystem für Klassenzimmer

Windows 11 SE ergänzt die aktuellen Windows 11-Geräte für das Lernen und wurde auf der Grundlage des Feedbacks von Lehrern entwickelt. Es bietet eine einfache, ablenkungsfreie Umgebung für Schüler. Ebenso wurden die Anforderungen von IT-Administratoren an Schulen berücksichtigt.

Windows 11 SE wurde darüber hinaus für die am häufigsten genutzten Bildungsanwendungen optimiert, einschließlich Microsoft 365-Anwendungen, und unterstützt sowohl Online- als auch Offline-Funktionen der Programme. Die Microsoft Office-Anwendungen wie Word, PowerPoint, Excel, OneNote und OneDrive können auf Windows 11 SE-Geräten als Teil einer Microsoft 365-Lizenz offline genutzt werden. OneDrive speichert Dateien lokal auf jedem Gerät, damit die Schüler darauf zugreifen können, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Sobald sie wieder in der Schule mit Internetzugang sind, synchronisiert Windows 11 SE die Offline-Änderungen automatisch.

Device-Management und Reparierbarkeit

Surface Laptop SE bietet ein neues Maß an Reparierbarkeit. Das bedeutet, dass wichtige Komponenten wie das Display, der Akku, die Tastatur und sogar die Hauptplatine einfach vor Ort repariert werden können, was IT-Administratoren und Schulen Zeit und Geld spart.

Für IT-Administratoren bietet Windows Autopilot eine Zero-Touch-Gerätebereitstellung, während Intune for Education eine einfache und sichere Verwaltungslösung bietet, die es ihnen ermöglicht, Windows 11 SE-Geräte von jedem Ort aus bereitzustellen und zu verwalten. Sie werden automatisch und außerhalb der Unterrichtszeit über die in Intune for Education festgelegten Richtlinien aktualisiert, um Unterbrechungen zu minimieren und gleichzeitig die neuesten Sicherheitsupdates zu bieten.

Um sicherzustellen, dass das Gerät und die Schülern sicher bleiben, können nur IT-Administratoren Apps und Dienste direkt auf das Gerät herunterladen und installieren. Zusätzliche Gerätesicherheit bietet der Kensington Nano Security Slot zur Kontrolle des physischen Zugriffs und einer einfachen und effektiven Verriegelung des Deckels zum Sperren des Betriebssystems, wenn das Notebook geschlossen ist.