Adobe übernimmt Figma

Adobe gibt 20 Milliarden Dollar aus, um die kollaborative Designplattform Figma zu übernehmen, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Die Übernahme wird voraussichtlich 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis wird zur Hälfte aus Bargeld und zur Hälfte aus Aktien bezahlt.

Während Adobe ein Gigant in der Designwelt ist, leistete Figma in den letzten 10 Jahren Pionierarbeit beim Produktdesign im Internet. Auf dem Weg dorthin hat Figma Millionen von Nutzern gewonnen, darunter auch eine treue Studentenschar, wie Adobe feststellte.

Nach Abschluss der Transaktion wird Dylan Field, Mitbegründer und CEO von Figma, das Figma-Team weiterhin leiten. Er wird an David Wadhwani, Präsident des Geschäftsbereichs Digital Media von Adobe, berichten.

„Adobe setzt sich sehr dafür ein, dass Figma weiterhin eigenständig arbeitet“, schrieb Field in einem Blogbeitrag und fügte hinzu, dass er mit Wadhwani zusammenarbeiten wird, um das Geschäft von Figma weiter auszubauen. „Das gesamte Figma-Team wird an mich berichten. Wir planen, Figma weiterhin so zu führen, wie wir es immer getan haben – wir werden weiterhin das tun, was wir für unsere Gemeinschaft, unsere Kultur und unser Geschäft für das Beste halten.“

Allerdings fügte Field hinzu, „dass dies eine große Veränderung ist, insbesondere für eine Plattform, auf die man sich jeden Tag verlässt.“

Er erläuterte, was die Übernahme für die Figma-Plattform und ihre Nutzer bedeuten wird. Zum Beispiel wird das Unternehmen in der Lage sein, die Plattform zu verbessern, indem es Adobes Fachwissen in den Bereichen Bildgebung, Fotografie, Illustration, Video, 3D und Schriftarten-Technologie einbezieht.

„Außerdem werden wir die Möglichkeit haben, uns neu vorzustellen, wie die besten kreativen Werkzeuge innerhalb des Figma-Technologie-Stacks aussehen könnten“, so Field.

Figma wird im Laufe der Zeit in neue Bereiche expandieren und gleichzeitig Produkte wie Figma Design, FigJam und die Figma Community-Plattform verbessern. Das Programm „Friends of Figma“ wird weiter in neue Gemeinschaften hineinwachsen.

Adobe fügte hinzu: „Die Kombination der Communities von Adobe und Figma wird Designer und Entwickler näher zusammenbringen, um die Zukunft des kollaborativen Designs zu erschließen.

Es gibt derzeit keine Pläne, die Preisgestaltung von Figma zu ändern, und die Plattform wird für den Bildungsbereich weiterhin kostenlos sein.