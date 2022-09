Amazon kündigt neuen Kindle an

Der leichteste Amazon Kindle bietet ein 6-Zoll-Display, eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen, USB-C-Ladefunktion, ein einstellbares Frontlicht, einen Dunkelmodus und 16 GB Speicherplatz. Er soll am 12. Oktober auf den Markt kommen. Eine kostenlose, viermonatige Kindle Unlimited-Mitgliedschaft ist für eine begrenzte Zeit im Kindle enthalten.

Die gleichen Funktionen bietet auch der Kindle Kids. Er kommt mit einem Jahr Amazon Kids+ mit unbegrenztem Zugang zu Tausenden von altersgerechten Büchern und einer zweijährigen Garantie.

„Mit einem hochauflösenden Display, das dreimal so viele Pixel bietet wie unser bisheriger Basis-Kindle, USB-C-Ladefunktion, 16 GB Speicherplatz und integrierter, einstellbarer Frontbeleuchtung ist der neue, ultraleichte Kindle das jüngste Beispiel dafür, wie wir unsere erschwinglichsten Geräte mit Premium-Funktionen ausstatten, damit noch mehr Kunden davon profitieren können“, sagt Kevin Keith, Vice President of Amazon Devices and Services. „Seit wir vor drei Jahren den Kindle Kids eingeführt haben, haben Kinder fast 3 Milliarden Minuten auf Kindle-Geräten gelesen. Der neue Kindle Kids bietet ein noch besseres Leseerlebnis und hilft Kindern, lebenslange Leser zu werden.“