Apple erhöht die Preise

Die Preise für iPhones in Deutschland ziehen an. Das iPhone 14 kostet 100 Euro mehr als das Vorgängermodell und wird für 999 Euro verkauft.

Apple hat auf seinem „Far Out“-Launch-Event am Mittwochabend vier neue iPhone-Modelle sowie die Apple Watch Series, Watch Ultra und den aktualisierten AirPod Pro vorgestellt. Allerdings hat Apple den Preis der iPhone 14-Serie gegenüber dem iPhone 13 in wichtigen Märkten wie Großbritannien, Japan und Deutschland angehoben, was Analysten auf steigende Komponentenkosten und einen stärkeren US-Dollar zurückführen.

In Deutschland kostet das iPhone 13 bisher 899 Euro, das iPhone 14 mit einem Bildschirm von sechs Zoll wird 999 Euro kosten – eine Preiserhöhung um 100 Euro. Es ist ab 16. September erhältlich.

Das mit einem Bildschirm von 6,7 Zoll etwas größere iPhone 14 Plus kommt am 7. Oktober in den Handel und wird 1149 Euro kosten.

Das iPhone Pro Plus Ultra mit einer 48 MP Kamera ist ab 16. September erhältlich. Es ist in den Größen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll verfügbar und kostet 1249 beziehungsweise 1449 Euro.

Das kleinere iPhone 13 mini, das mit einem Bildschirm von 5,4 Zoll ausgestattet ist und 799 Euro kostet, gibt es zumindest vorerst nicht in der Version 14.

Mit Apple Trade-In können Kunden eine Gutschrift zwischen 30 und 760 Euro erhalten.