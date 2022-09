Microsoft führt Game Pass Friends & Family ein

Der Microsoft Game Pass Friends & Family enthält fünf Konten zur gemeinsamen Nutzung mit allen Vorteilen von Ultimate. Es müssen nicht unbedingt Familienmitglieder sein, es reicht aus, wenn sich die fünf Personen im selben Land aufhalten.

Die Teilnehmer erhalten Zugriff auf Hunderte von Spielen auf Konsole, PC und in der Cloud. Xbox Game Studios-Titel werden am Tag der Veröffentlichung hinzugefügt. Die EA Play-Mitgliedschaft ist inbegriffen. Es gibt exklusive Mitgliederrabatte und –angebote sowie kostenlose Perks, einschließlich In-Game-Inhalte und Partnerangebote.

Es gibt zwei Arten von Mitgliedern des Friends & Family-Plans: Der Inhaber des Hauptkontos ist für die Zahlungen verantwortlich und kann als einziges Mitglied andere Nutzer zur Gruppe hinzufügen, während sekundäre Gruppenmitglieder vom Hauptmitglied hinzugefügt und/oder entfernt werden.

Um Inhaber eines Hauptkontos zu werden, müssen Sie Friends & Family über den digitalen Microsoft Store beitreten. Nach dem Beitritt können Sie die Gruppenmitglieder auf Ihrer Seite Dienste & Abonnements verwalten und so viele oder so wenige Plätze besetzen, wie Sie möchten.

Sie können Ihre Mitgliedschaft nur mit Personen teilen, die in Ihrem eigenen Land/Ihrer Region leben. Wenn ein Gruppenmitglied seinen Wohnsitz in ein anderes Land/eine andere Region verlegt und nicht mehr mit dem Hauptkontoinhaber übereinstimmt, wird es aus der Gruppe entfernt.

Sie können jeweils nur Mitglied einer Gruppe sein.

– Als Hauptkontoinhaber können Sie jeweils bis zu vier Personen einladen, wobei Sie pro Jahr maximal acht Personen einladen können, die Ihrem Konto beitreten.

– Ihre Gruppenmitglieder können einer Gruppe nur bis zu zwei Mal pro Jahr beitreten. Dies gilt auch für den Austritt und den Wiedereintritt in dieselbe Gruppe.

– Nur der Hauptkontoinhaber kann seine Game-Pass-Vorteile über die Heimfreigabe teilen. Gruppenmitglieder können nicht mit anderen Konten auf ihrer Konsole teilen.

Derzeit testet Microsoft diesen Plan in Kolumbien und der Republik Irland. Weitere Länder/Regionen könnten in den nächsten Monaten hinzukommen. In Kolumbien beträgt der monatliche Preis 49.900 COP. In Irland beträgt der monatliche Preis 21,99 Euro.