USA erlauben kommerziellen Drohneneinsatz

In einem für die Luftfahrt revolutionären Schritt hat die Federal Aviation Administration (FAA) am Donnerstag erstmals die Genehmigung für die ersten vollautomatischen kommerziellen Drohnenflüge erteilt. Das Zeitalter der kommerziellen Drohnen ist damit angebrochen. Auch wenn die Regulierung noch Stückwerk ist, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die FAA mit an Bord ist.

Der jüngste Beweis dafür ist eine außergewöhnlich weitreichende Ausnahmegenehmigung, die die Behörde einem bekannten Drohnen-Dienstleister für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen erteilt hat. Die Genehmigung erfolgt in Form einer neuen Ausnahmegenehmigung, die die FAA dem Unternehmen American Robotics, einer Tochtergesellschaft von Ondas Holdings, erteilt hat und mit der die Beschränkungen der vorherigen Ausnahmegenehmigung aufgehoben werden, die den Betrieb auf „Forschung und Entwicklung, Besatzungstraining und Marktstudien“ beschränkt hatte. Die neue Ausnahmegenehmigung und die Befreiung von American Robotics für den vollautomatischen Betrieb jenseits der Sichtlinie (BVLOS) geben dem Unternehmen die Befugnis, seine autonome Scout-System-Drohne ohne Nutzungsbeschränkungen kommerziell zu betreiben.

Wenn man bedenkt, dass noch vor ein paar Jahren darüber spekuliert wurde, ob die FAA den kommerziellen Drohnenbetrieb überhaupt zulassen würde, ist dies ein Zeichen für eine rasche Entwicklung in einer Behörde, die von vielen dafür kritisiert wurde, dass sie sich nur langsam auf Automatisierung und Ferntechnologien einlässt.

„Diese neue Ausnahmegenehmigung der FAA ist die vierte Meilenstein-Genehmigung für American Robotics in weniger als zwei Jahren und signalisiert einen klaren Kurs in Richtung einer zunehmenden Umsetzung des landesweiten autonomen kommerziellen Drohnenbetriebs“, sagte Reese Mozer, Mitbegründer und CEO von American Robotics.

American Robotics hat bereits in einer frühen Phase mit der FAA zusammengearbeitet und sich an dem branchenorientierten BVLOS-Regelungsausschuss der FAA beteiligt, der die FAA bei der Verabschiedung eines Rechtsrahmens für eine breitere Einführung von kommerziellen Drohnen unterstützen sollte. Die Unternehmen, die schon früh in diesen Prozess investiert haben, profitieren nun von ihrer freundlichen Haltung gegenüber der FAA.

Zuvor hatte die FAA Florida Power & Light eine landesweite Ausnahmegenehmigung für den Einsatz von Drohnen des Dienstleisters Percepto zu Überwachungs- und Inspektionszwecken an Standorten erteilt, die FPL gehören und von ihm betreut werden. Das BVLOS Aviation Rulemaking Committee (ARC) hat seine Regulierungsempfehlungen zur vollständigen Einbeziehung hochautomatisierter BVLOS-Flüge in den nationalen Luftraum der USA vorgelegt; dieser Prozess wird voraussichtlich in den kommenden Monaten stattfinden.

„American Robotics ist davon überzeugt, dass Autonomie, Sicherheit und behördliche Genehmigungen die Grundlagen für ein skalierbares kommerzielles Drohnengeschäft sind, und wir setzen diese Mission mit weiteren Genehmigungen der FAA fort“, so Mozer in einer Erklärung.

Die Inspektion ist nach wie vor ein Hauptanwendungsfall im aufstrebenden kommerziellen Drohnensektor, mit deutlich mehr Einsätzen als bei der Zustellung, auch wenn letztere in den Medien besser verfolgt wird. Mit der neuen Ausnahmegenehmigung der FAA kann das firmeneigene Scout-System von American Robotics autonom in einem Umkreis von bis zu 10 Meilen operieren und so Inspektionen auf großen Industriegeländen, Pipelines, Bahnstrecken und Stromleitungen durchführen.