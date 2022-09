Microsofts Lizenzänderungen lassen Wettbewerber kalt

Microsoft will am 1. Oktober 2022 wichtige Überarbeitungen und Aktualisierungen seiner Outsourcing- und Hosting-Bedingungen vornehmen. Die drei Hauptziele sind erstens: Es soll für Kunden einfacher werden, ihre Software in die Cloud des Partners zu bringen. Zweitens sicherstellen, dass Partner Zugang zu den Produkten haben, die sie benötigen, um kosteneffiziente Lösungen zu verkaufen, die von Kunden gewünscht werden. Drittens Befähigung der Partner, gehostete Lösungen schnell und in großem Umfang zu entwickeln.

Microsoft erntet für die Änderungen Zuspruch, aber auch Kritik. Francisco Mingorance, Generalsekretär des Branchenverbandes für Cloud Provider CISPE, kommentiert: „Nach dem Eingeständnis unlauterer Praktiken durch Microsoft im vergangenen Mai hatte CISPE gehofft, dass Microsoft tatsächlich Maßnahmen ergreift und Änderungen an seinem Software-Lizenzierungsprogramm auf Basis der allgemein anerkannten Grundsätze für eine faire Software-Lizenzierung durchführt.

Leider ist das, was Microsoft gestern angekündigt hat, nicht nur kein Fortschritt bei der Bekämpfung wettbewerbswidrigen Verhaltens. Es kann sogar neue Abhängigkeiten schaffen, die Kunden noch mehr einschränken und Cloud-Infrastrukturanbieter willkürlich ausschließen.

Alle Änderungen am Microsoft-Lizenzierungsprogramm müssen mit den Grundsätzen einer fairen Software-Lizenzierung übereinstimmen und überprüfbar sein. Nur so kann Europa einen wettbewerbsfähigen und dynamischen Markt für Cloud-Infrastrukturdienste zu schaffen.“

„Microsoft verdoppelt nun dieselben schädlichen Praktiken, indem es in einem unfairen Versuch, den Wettbewerb einzuschränken, noch mehr Beschränkungen einführt – anstatt auf seine Kunden zu hören und eine faire Softwarelizenzierung in der Cloud für alle wiederherzustellen“, wurde ein Sprecher von Amazon Web Services von der Nachrichtenagentur Reuters in einer E-Mail zitiert.

Marcus Jadotte, VP for Government Affairs & Policy bei Google Cloud, sagte in einer Reaktion auf Twitter, dass „Kunden in der Lage sein sollten, sich frei zwischen Plattformen zu bewegen und die Technologie zu wählen, die für sie am besten funktioniert, und nicht die, die am besten für Microsoft funktioniert.“

„Es handelt sich lediglich um einen Rückzieher und eine Lockerung der Vorschriften für Cloud Solution Provider (CSPs). Es ändert nichts an den Komplexitäten und Beschränkungen, die die „gelisteten Anbieter“ betreffen: Amazon, Google und Alibaba und ihre gemeinsamen Kunden mit Microsoft“, so Directions on Microsoft-Analyst Wes Miller. „Während dies eine gute Nachricht für eine Reihe von Anbietern ist, gibt es keine Änderung der komplexen und belastenden Regeln, die diese drei Anbieter und Kunden betreffen.“