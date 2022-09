Managed Services stärker gefragt

Laut der IDC Services Contracts Database wurden im ersten Halbjahr 2022 (1H22) weltweit mehr als 720 Managed-Services-Verträge mit einem Vertragswert von 48 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Während die Gesamtzahl der Verträge im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 zurückging, stieg die durchschnittliche Vertragsgröße um 20 %. Darüber hinaus hat sich der durchschnittliche Vertragsumfang gemessen am Gesamtvertragswert (Total Contract Value, TCV) im Vergleich zu 1H21 fast verdoppelt.

„Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Einführung digitaler Technologien beschleunigt, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung eines digitalen Arbeitsplatzes, um die Fortführung des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten, Unterbrechungen zu minimieren und gleichzeitig die Flexibilität und Produktivität zu steigern“, sagte Supriya Kamath, Senior Research Manager, Global Services and Market Trends bei IDC. „Das Bestreben, ein digitales Unternehmen zu werden, hat Chancen für Managed-Service-Anbieter geschaffen, die über das Know-how und die Ressourcen verfügen, um diese Bemühungen zu unterstützen.“

Etwa 94 % der Abschlüsse in 1H22 betrafen den IT-Outsourcing-Markt, während die restlichen 6 % Business-Outsourcing-Abschlüsse waren. Die IT-Outsourcing-Verträge konzentrierten sich größtenteils auf die digitale Transformation, die Cloud-Migration und die Modernisierung von Technologien. Im 1. Halbjahr 22 wurden 40 % weniger Verträge im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) abgeschlossen, und der Gesamtwert der Verträge ging im Vergleich zum 1. Dieser Trend ist auf die zunehmende Einführung von Automatisierung und KI-gestützten Technologien zurückzuführen, die traditionelle BPO-Aufträge schnell ersetzen. Dies hat sich auch auf die Unterzeichnung großer BPO-Verträge ausgewirkt: Im ersten Halbjahr 22 wurde nur ein Vertrag über der Schwelle von 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen, im Vergleich zu zwei Verträgen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Geografisch gesehen wurden fast 58 % der Verträge in den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Auch wenn das Wachstum offenbar von Transaktionen auf Bundesebene angetrieben wurde, trugen mehrere große Deals, wie der zwischen Oracle und AT&T im Wert von über 700 Mio. US$ und ein weiterer zwischen DXC und DIRECTV im Wert von rund 455 Mio. US$, zum Wachstum im gewerblichen Sektor bei. Auf Westeuropa entfielen 32 % der Abschlüsse. Die Region Asien/Pazifik (ohne Japan und China) verzeichnete einen leichten Anstieg der Vertragsabschlüsse im Vergleich zu 1H21, wobei vor allem Australien und Indien das Wachstum antrieben.

Aus Sicht der Branche entfielen rund 60 % des TCV für 1H22 auf den öffentlichen Sektor. Das sind fast 10 % mehr als in 1H21. Der Abschluss von Accenture mit dem Mount Sinai Health System im Wert von rund 450 Millionen US-Dollar war ein bedeutender Gewinn in der Gesundheitsbranche in diesem Jahr. Zusammen mit mehreren Großaufträgen, darunter der zwischen Microsoft und der Regierung von New South Wales für die Cloud-Migration im Wert von rund 590 Millionen US-Dollar, trug dies zum Anstieg der Aufträge im öffentlichen Sektor bei. Etwa 12 % des TCV entfielen auf den Finanzdienstleistungssektor, zu dem Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen gehören. Das größte Geschäft in diesem Sektor wurde zwischen Kyndryl und der Deutschen Bank im Wert von mehr als 800 Millionen US-Dollar für die Konsolidierung von Kernbankensystemen auf einer Plattform und die Migration bestimmter Anwendungen in die Cloud abgeschlossen.

„Mit der bevorstehenden Konjunkturabschwächung, die in verschiedenen Sektoren und Regionen erwartet wird, könnte die Gesamtzahl der Vertragsabschlüsse im Jahr 2022 beeinträchtigt werden, wenn auch nicht gravierend, da IT-Ausgaben, insbesondere für digitale Dienstleistungen, zu einem integralen Bestandteil der Wachstums- und Stabilitätspläne der meisten Unternehmen geworden sind“, so Kamath weiter.