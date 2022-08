Royal Caribbean kooperiert mit Starlink

Kreuzfahrten erholen sich nur langsam von den Auswirkungen der Pandemie. Ein weiterer abschreckender Faktor sind die exorbitant teuren und langsamen Internetverbindungen. Das soll sich nun durch Starlink ändern. Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean sagt, dass der Service das Interneterlebnis auf See schneller und zuverlässiger machen wird.

Royal Caribbean scheint die Einführung von Starlink mit Volldampf voranzutreiben – das Unternehmen hat den Dienst im Sommer auf einem seiner Schiffe getestet und wird ihn am 5. September offiziell einführen, zunächst auf einem Schiff namens Celebrity Beyond. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Dienst bis zum ersten Quartal 2023 flächendeckend in der gesamten Flotte eingeführt sein wird.

Die Ankündigung von Royal Caribbean enthält keine technischen Details, wie z. B. die Anzahl der Starlink-Schüsseln auf den Schiffen oder die Aufteilung der Bandbreite auf mehrere tausend Passagiere. Das Unternehmen verspricht jedoch, dass die Passagiere in der Lage sein werden, Streaming-Dienste zu nutzen und Videoanrufe zu tätigen.

Der auf Schiffe ausgerichtete Internetdienst von SpaceX, Starlink Maritime, ist relativ neu und wurde erst im Sommer dieses Jahres vorgestellt. Derzeit deckt er nur die Küstengewässer in Teilen Nord- und Südamerikas (einschließlich der Karibik), Europas sowie um Australien und Neuseeland ab, aber SpaceX plant, bis zum ersten Quartal 2023 den Großteil der Weltmeere abzudecken.