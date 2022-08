Microsoft ändert Lizenzmodell in der Cloud

Microsoft hat auf die Kritik von Kunden und Partnern an seinem Lizenzmodell in der Cloud reagiert und führt zum 1. Oktober neue Konditionen ein.

Als Reaktion auf das Feedback von Partnern wird Microsoft am 1. Oktober 2022 wichtige Überarbeitungen und Aktualisierungen seiner Outsourcing- und Hosting-Bedingungen vornehmen. Das Cloud Solution Provider (CSP)-Programm erhält eine neue Programmoption, die es den teilnehmenden Partnern ermöglicht, gehostete Lösungen effektiver an Kunden zu verkaufen, entweder mit eingeschlossenen Lizenzen oder an Kunden, die bereits lizenziert sind.

Mit diesen Änderungen werden drei Hauptziele verfolgt:

Es soll für Kunden einfacher werden, ihre Software in die Cloud des Partners zu bringen: Erweiterte Nutzungsrechte ermöglichen es Kunden, ihre Software, einschließlich Windows 11, auf den mandantenfähigen Servern von Hostern auszuführen und virtuelle Maschinen für Windows Server einfacher zu lizenzieren.

Sicherstellen, dass Partner Zugang zu den Produkten haben, die sie benötigen, um kosteneffiziente Lösungen zu verkaufen, die von Kunden gewünscht werden: Schaffen Sie mehr Möglichkeiten für Partner, mit mehr Kunden zu arbeiten, die Lösungen zu verkaufen, die sie benötigen, und sie dort auszuführen, wo sie es wünschen.

Befähigung der Partner, gehostete Lösungen schnell und in großem Umfang zu entwickeln: Ermöglichen Sie es Ihren Partnern, gehostete Desktop- und Serverlösungen zu entwickeln, um die Hosting-Anforderungen der Kunden direkt zu erfüllen.

Die Partner haben Microsoft gebeten, die Lizenzierung zu vereinfachen und die Palette der Produkte zu erweitern, die den Kunden zu festen Preisen für längere Laufzeiten angeboten werden können. Microsoft möchte Kunden mehr Möglichkeiten bieten, Microsoft-Software auf der Infrastruktur von Partnern zu hosten. Diese Details folgen auf die Ankündigung einer neuen Initiative zur Unterstützung europäischer Cloud-Anbieter vom 18. Mai, in der Microsoft sein Engagement bekräftigt hat, diese Änderungen an den Lizenzbedingungen und dem Partnerprogramm von Microsoft vorzunehmen. Diese Änderungen werden weltweit gelten.

Mehr Flexibilität und Optionen für Software-Outsourcing

Microsoft wird einen neuen Vorteil für flexible Virtualisierung einführen, der die Wahlmöglichkeiten der Kunden beim Outsourcing erheblich erweitern wird. Im Rahmen dieses Vorteils können Kunden mit Software Assurance- oder Abonnementlizenzen ihre eigene lizenzierte Software verwenden, um Lösungen zu erstellen und/oder zu installieren und sie auf der Infrastruktur eines beliebigen Outsourcers (mit Ausnahme von gelisteten Anbietern) auszuführen – dediziert oder gemeinsam genutzt. Dies gibt Partnern, die Infrastruktur-Outsourcing anbieten, die Möglichkeit, die Kundenlösungen auf flexibleren Hardware-Konfigurationen zu hosten, und ermöglicht es Hosting-Partnern, die lizenzpflichtiges Hosting verkaufen (wie Windows Server unter Services Provider Licensing Agreements, oder SPLA), ihren Kunden zu erlauben, kundenlizenzierte Produkte wie SQL Server, Microsoft 365 Apps und mehr auf ihren gehosteten Lösungen zu installieren.

Einführung der neuen Windows Server Virtual Core-Lizenzierung

Als Teil des Vorteils der flexiblen Virtualisierung will Microsoft auch Windows Server in einem Lizenzmodell anbieten, das mit dem Outsourcing von Shared Servern kompatibel ist. Zu diesem Zweck gibt es eine Option zur Lizenzierung von Windows Server auf Basis eines virtuellen Kerns. Heute wird Windows Server nach physischen Kernen lizenziert, was bedeutet, dass Kunden Zugriff auf die physische Serverhardware haben müssen, um sicherzustellen, dass sie über genügend Windows Server-Lizenzen verfügen, um alle physischen Kerne der Maschine abzudecken. Mit der virtuellen Kernlizenzierungsoption können Kunden Windows Server nach der Anzahl der virtuellen Kerne lizenzieren, die sie in virtuellen Maschinen verwenden. Diese Änderung wird Cloud-Anbietern helfen, Kunden mit älteren Windows Server-Workloads anzusprechen, indem sie ihnen ermöglichen, diese Workloads von lokalen Servern in die Cloud zu verlagern.

Es wird vereinfacht, wie Kunden Windows 10 oder Windows 11 mit Microsoft 365 virtualisieren können: Jeder Benutzer mit einer Microsoft 365 F3-, Microsoft 365 E3- oder Microsoft 365 E5-Lizenz wird in der Lage sein, Windows 10 oder Windows 11 auf seinen eigenen Servern oder auf den Servern von Outsourcern (mit Ausnahme von gelisteten Anbietern) zu virtualisieren, unabhängig davon, ob das primäre Gerät des Benutzers über ein qualifiziertes Betriebssystem (QOS) verfügt – z. B. Windows 11 Pro – und ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Lizenzen. Heute müssen Microsoft 365-Nutzer ohne ein primäres Gerät mit einem QOS auch eine VDA-Zusatzlizenz erwerben, um Windows 10 oder Windows 11 zu virtualisieren. Ab dem 1. Oktober 2022 entfällt diese Anforderung für Microsoft 365 F3-, Microsoft 365 E3- und Microsoft 365 E5-Nutzer.

Ermöglichung des Verkaufs von längerfristig gehosteten Lösungen

Microsoft will Partnern den Verkauf von Lösungen mit längerfristiger Preisstabilität für einen Kunden ermöglicht. Microsoft wird das Cloud Solution Provider (CSP)-Programm so erweitern, dass Partner ihren Kunden entweder ein- oder dreijährige Abonnements für viele Produkte wie Windows Server, Remote Desktop Services (RDS) und SQL Server verkaufen können. Wir fügen außerdem weitere monatliche Abrechnungsoptionen im CSP-Programm für viele unserer einjährigen Angebote hinzu.

Mit dem neuen Hosting-Programm können Partner gehostete Lösungen aufbauen: „Cloud Solution Provider – Hoster“ (CSP-Hoster) ist ein neues Programm, das es den teilnehmenden CSP-Partnern ermöglicht, gehostete Desktop- und Serverlösungen zu erstellen, die sie zusammen mit den Lizenzen im CSP an Kunden verkaufen können (Hosting mit Lizenz) oder an Kunden, die bereits über Lizenzen verfügen (BYOL-zu-Partner-Lösungen für Kunden). Ein Microsoft-Kundenvertrag mit dem CSP-Hoster und ein Lizenznachweis (für BYOL-to-Partner-Lösungen) werden vom Kunden verlangt.

Partner, die an diesem Programm teilnehmen, müssen nicht von jedem Endkunden eigene Medien und Schlüssel erwerben, um ihre Lösung bereitzustellen. Stattdessen können die Partner auf einen Katalog von Microsoft-Software zugreifen, aus dem sie Lösungen erstellen können, die für den Einsatz beim Kunden bereit sind. CSP-Hoster ist ein erweitertes Hosting-Programm, das das QMTH-Programm (Qualified Multitenant Hosting) ablöst. Beim Start im Laufe dieses Jahres wird dieses Programm nur auf CSP Direct Bill-Partner beschränkt sein, aber wir freuen uns darauf, die Programmberechtigung im Laufe der Zeit zu erweitern.

SPLA-Programm-Update bezüglich Outsourcing

Bei seiner Einführung war SPLA dafür gedacht, dass Partner gehostete Dienste von ihren eigenen Rechenzentren aus anbieten können, und nicht für Anbieter von verwalteten Diensten, die über SPLA einkaufen, um in den Rechenzentren anderer zu hosten. Wir nehmen ab Oktober 2022 Änderungen am SPLA-Programm vor, um das Programm besser auf die Absicht des Programms und auf andere kommerzielle Lizenzprogramme abzustimmen. Um das Hoster-Ökosystem durch die Fokussierung des Programms auf Broadth-Hoster zu stärken und traditionelle Outsourcer und Rechenzentrumsanbieter zu ermutigen, ändern wir die SPLA-Bedingungen, um die Möglichkeit des Outsourcings von SPLA-Lizenzen auf Rechenzentren gelisteter Anbieter zu entfernen. Traditionelle Outsourcer und Rechenzentrumsanbieter werden von dieser Änderung profitieren, und sie wird dazu beitragen, das Ökosystem der Hosting-Partner zu fördern. Alle SPLA-Partner, die von dieser Änderung betroffen sind, haben bis zum 30. September 2025 Zeit, von einem gelisteten Anbieter für ausgelagertes SPLA-Hosting zu wechseln oder direkt von einem gelisteten Anbieter außerhalb ihres SPLA zu lizenzieren.