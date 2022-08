Azure VM auf Arm

Microsoft kündigt die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Azure Virtual Machines mit dem Ampere Altra Arm-basierten Prozessor an. Die neuen virtuellen Maschinen werden ab dem 1. September allgemein verfügbar sein. Kunden können sie ab sofort in zehn Azure-Regionen und mehreren Verfügbarkeitszonen weltweit einsetzen. Darüber hinaus können die Arm-basierten virtuellen Maschinen in Kubernetes-Clustern eingesetzt werden, die mit Azure Kubernetes Service (AKS) verwaltet werden. Diese Fähigkeit war bisher in der Vorschau verfügbar und wird in den kommenden Wochen in allen Regionen, die die neuen virtuellen Maschinen anbieten, allgemein verfügbar sein.

Anfang dieses Jahres hat Microsoft die Vorschau der neuen universellen Dpsv5- und Dplsv5- sowie der speicheroptimierten Epsv5-Reihe der Azure Virtual Machines eingeführt, die auf dem Ampere Altra-Prozessor basieren. Diese neuen virtuellen Maschinen wurden für die effiziente Ausführung von skalierbaren, Cloud-nativen Workloads entwickelt. Seitdem haben Hunderte von Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis der Arm-Architektur für Web- und Anwendungsserver, Open-Source-Datenbanken, Microservices, Java- und .NET-Anwendungen, Spiele, Medienserver und vieles mehr getestet und aus erster Hand erfahren. Ab heute können alle Azure-Kunden diese neuen virtuellen Maschinen über das Azure-Portal, SDKs, API, PowerShell und die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bereitstellen.

Kunden bauen und betreiben eine Vielzahl von Workloads auf Azure, egal ob sie ihr Unternehmen digital transformieren und modernisieren oder völlig neue innovative verteilte Anwendungen und Dienste entwickeln, die die Welt noch nie gesehen hat. Gleichzeitig wollen die Kunden die betriebliche Effizienz maximieren und verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für ihr Anwendungsportfolio. Sie beginnen auch, Nachhaltigkeitsfaktoren und die Gesamtauswirkungen ihrer technologischen Entscheidungen zu bewerten.

Microsoft hat mit der Open-Source-Community und verschiedenen unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) zusammengearbeitet, um verschiedene Linux-Betriebssysteme wie Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, CentOS und Debian auf den neuen Arm-basierten virtuellen Maschinen von Azure verfügbar zu machen und wird in Zukunft auch Unterstützung für Alma Linux und Rocky Linux anbieten.

Beschleunigung der Entwicklerproduktivität mit Arm in der Cloud

Das Arm-Ökosystem profitiert weiterhin von den Beiträgen der globalen Community für die meisten wichtigen Entwicklerplattformen und -sprachen wie Java, Python, Rust, PHP, .NET und andere.

Java hat eine entscheidende Rolle bei der Demokratisierung der plattformübergreifenden Entwicklung gespielt. Java-Entwickler können beim Erstellen und Ausführen ihrer Anwendungen mit dem Microsoft-Build von OpenJDK die gewohnte Entwicklungserfahrung genießen. Microsoft bietet Java 11 und Java 17 Binärdateien für Windows, Linux und macOS an. Mit Microsofts jüngstem JEP 388-Beitrag zu OpenJDK können Java-Anwendungen nun ohne zusätzliche Code-Änderungen auf einer breiteren Palette von Arm-Systemen ausgeführt werden.

Native Unterstützung für die Arm-Architektur ist in .Net 6 sowohl unter Windows als auch unter Linux verfügbar. Mit C# 10 und F# 6 bietet .NET 6 sprachliche Verbesserungen, die Ihren Code vereinfachen. Native Unterstützung für Windows auf Arm64 ist jetzt auch für das .NET Framework verfügbar, beginnend mit der jüngsten Version 4.8.1 für Windows 11 und mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Visual Studio 2022 17.3. Das umfangreiche Ökosystem von .NET Framework-Anwendungen kann nun die Vorteile der Ausführung auf Arm nutzen.

Die neuesten Microsoft Visual C++-Tools (derzeit in der Vorschau und als Teil der Visual Studio 17.4-Vorschau verfügbar) ermöglichen es Ihnen, Ihre Anwendungen nicht nur auf Arm auszuführen, sondern auch nativ für Arm zu entwickeln. Visual Studio 17.4 Previews unterstützen Desktop- (C++ und C#), Web- und Universal Windows Platform (UWP)-Workloads und werden im Laufe dieses Jahres allgemein verfügbar sein. Der kostenlose Visual Studio Code Editor, der nativ auf Arm läuft, ermöglicht es Ihnen, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen – nicht nur für Ihre Produktionsumgebung, sondern jetzt auch für Ihre Entwicklungsumgebung.

Außerhalb des Rechenzentrums erweitert sich die Arm-Hardwarelandschaft über den mobilen Bereich hinaus auf eine Vielzahl von Client-Geräten für Kunden, die die Vorteile von Windows auf Arm-PCs und -Tablets in Bezug auf Akkulaufzeit und Leistung nutzen möchten. Bisher mussten Entwickler und Software-Anbieter, die für Windows on Arm-Geräte entwickeln, ihre Software auf physischen Geräten erstellen und testen oder auf Cross-Compilation und ineffiziente Emulationslösungen zurückgreifen. Die Insider Preview-Versionen von Windows 11 Pro und Enterprise für die Ausführung auf Arm-basierten Azure VMs sind verfügbar. Entwickler von Client-Anwendungen können nun die Vorteile der hochverfügbaren, skalierbaren und sicheren Azure-Plattform nutzen, um Cloud-basierte Software auszuführen und Workflows zu erstellen und zu testen, die ihnen helfen, ihre Agilität zu erhöhen.

Azure Arm-basierte virtuelle Maschinen unterstützen eine breite Palette von Arbeitslasten

Die Azure Arm-basierten virtuellen Maschinenfamilien umfassen:

Dpsv5-Serie, mit bis zu 64 vCPUs und 4GiBs Speicher pro vCPU bis zu 208 GiBs,

Dplsv5-Serie, mit bis zu 64 vCPUs und 2GiBs Arbeitsspeicher pro vCPU bis zu 128 GiBs, und

Epsv5-Serie mit bis zu 32 vCPUs und 8GiBs Arbeitsspeicher pro vCPU bis zu 208 GiBs.

Alle neuen Größen virtueller Maschinen unterstützen eine Netzwerkbandbreite von bis zu 40 Gbit/s; Standard-SSDs, Standard-HDDs, Premium-SSDs und Ultra Disk Storage können an die virtuellen Maschinen angeschlossen werden. Die Serien der virtuellen Maschinen Dpdv5, Dpldv5 und Epdv5 umfassen auch schnellen lokalen SSD-Speicher. Virtual Machine Scale Sets werden ebenfalls unterstützt. Überwachen Sie Ihre virtuellen Maschinen und schützen Sie Ihre Daten mit Azure Monitor und Azure Backup.

Die Ampere Altra Arm-basierten virtuellen Azure-Maschinen sind jetzt in den Azure-Regionen USA (West US 2, West Central US, Central US, East US, East US 2), Europa (West Europe, North Europe), Asien (East Asia, Southeast Asia) und Australien (Australia East) verfügbar.

Spot Virtual Machines sind ebenfalls ab heute verfügbar. Die Preise für Azure Reserved Virtual Machine Instances werden angeboten, sobald die virtuellen Maschinen am 1. September allgemein verfügbar sind. Die Preise variieren je nach Region.

„Die Vorschau der Ampere Altra Arm-basierten Dpsv5 Azure Virtual Machine Serie auf Azure war die perfekte Gelegenheit zu erkunden, wie diese neuen Instanzen die Amadeus Search und Shopping Produkte für unsere Kunden verbessern können. Während unserer Tests und Benchmarks haben wir ein bereits ausgereiftes Arm-Ökosystem und eine nahtlose Integration mit Azure-Diensten erlebt. Wie erwartet, machen der hohe Durchsatz und der reduzierte Energieverbrauch diese Serie zu einem Muss, um sowohl die Leistung als auch die Nachhaltigkeit unseres Compute Footprints zu verbessern. Nach dieser überzeugenden Erfahrung planen wir nun den Einsatz dieser Instanzen in der Produktion, um unsere Cloud-Workloads in großem Umfang auszuführen.“ -Antoine Collier, Cloud Engineer bei Amadeus.

„Ampere’s Cloud Native Prozessoren sind in einzigartiger Weise darauf ausgelegt, sowohl die Anforderungen an hohe Leistung als auch an Energieeffizienz in der Cloud zu erfüllen. Durch unsere starke Partnerschaft mit Microsoft sind die Ampere Altra Prozessoren nun allgemein als Azure Virtual Machines verfügbar und bieten Endanwendern eine neue, auf die Cloud ausgerichtete Prozessortechnologie, damit sie die nächste Generation innovativer Cloud-Anwendungen in großem Umfang und auf nachhaltige Weise einsetzen können“, so Jeff Wittich, Chief Product Officer, Ampere.

„Die allgemeine Verfügbarkeit von Microsoft Azure VMs auf Arm ist ein wichtiger Meilenstein bei der Neudefinition dessen, was im Cloud Computing möglich ist. Durch die marktführende skalierbare Effizienz und die Freiheit zur Innovation ermöglicht Arm Neoverse den Azure-Kunden, die zunehmende Vielfalt an Workloads mit einer besseren Gesamt-TCO und einem saubereren Cloud-Service-Betrieb zu nutzen“-Chris Bergey, Senior Vice President und General Manager, Infrastructure Line of Business, Arm.

„Wir sehen, dass Unternehmen Arm-basierte Architekturen nutzen, um sowohl Kosten als auch Energieverbrauch zu senken. Arm-basierte Architekturen eignen sich ideal für Computing-Workloads wie Microservices, Anwendungsserver, maschinelles Lernen, Open-Source-Datenbanken und In-Memory-Caches. Es ist wirklich ein großer Fortschritt für diejenigen, die mit Linux auf Azure entwickeln wollen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Microsoft die allgemeine Freigabe von Ubuntu-Images ankündigen zu können“, so Alexander Gallagher, Vice President of Cloud, Canonical.

„Red Hat ist seit langem bestrebt, seinen Kunden eine Auswahl an Architekturen zu bieten, die ihre individuellen Computing-Anforderungen erfüllen, von On-Premises-Umgebungen bis hin zu Public Clouds und Edge. Wir freuen uns, Ampere Altra Arm-basierte VMs auf Red Hat Enterprise Linux auf Microsoft Azure zu unterstützen und damit unsere Hybrid-Cloud-übergreifende Palette an Architekturoptionen zu erweitern. Wir arbeiten sehr eng mit wichtigen Partnern wie Microsoft zusammen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmenskunden zu unterstützen, was hier durch die Unterstützung größerer Effizienz durch Cloud-basierte Arm-basierte Prozessoren hervorgehoben wird“, so Maryam Zand, Vice President, Cloud Partners, Red Hat.

„Angesichts der Bedeutung von Cloud- und Edge-Workloads erkennt SUSE die bedeutenden Möglichkeiten von Arm in diesen Umgebungen. SUSE freut sich über die Partnerschaft mit Microsoft Azure bei der Unterstützung der Dpsv5- und Epsv5-Azure-VM-Serien, die auf den Arm-basierten Ampere Altra-Serverinstanzen in unserem kürzlich veröffentlichten SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 basieren. Arm-optimierte Lösungen in der Cloud bieten ein erhebliches Marktpotenzial, da Unternehmen mit Azure Virtual Machines die Time-to-Value verbessern und Cloud-Umgebungen skalieren können“, so Thomas Di Giacomo, CTO von SUSE.

„Die Simulationstools von Ansys nutzen massiv verteilte Rechenressourcen von Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure, um einige der fortschrittlichsten elektronischen und optischen Designs der Welt zu analysieren. Ansys hat mit Arm und Microsoft zusammengearbeitet, um Ansys-Produkte, einschließlich RedHawk-SC und LS-DYNA, auf Ampere Altra Arm-basierten VMs in Azure verfügbar zu machen. Ansys ist bestrebt, seinen Kunden die bestmöglichen Lösungen für verteiltes Computing zu bieten und freut sich auf die Fortsetzung dieser sehr erfolgreichen Partnerschaft“, so John Lee, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Elektronik, Halbleiter und Optik bei Ansys.

„Die Arm-basierten virtuellen Maschinen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für viele Cloud-native Workloads und Scale-Out-Szenarien, und der niedrige Stromverbrauch pro ARM-Kern ermöglicht es Avanade, Lösungen zu liefern, die den Nachhaltigkeitszielen der Kunden entsprechen, indem sie ihren CO2-Fußabdruck weiter reduzieren“, so Steve Hunter, Global Azure Platform Services Lead, Avanade.

„Datadog ist stolz darauf, ein Monitoring-Partner bei der Einführung von Arm-basierten Architekturen auf Azure Virtual Machines zu sein. Indem wir tiefe Einblicke in Ampere Altra Arm-basierte virtuelle Maschinen ermöglichen, können Kunden einen vollständigen Einblick in ihre gesamte Azure-Umgebung erhalten, einschließlich der Arm-basierten Instanzen, um die Migrationsplanung und Leistungsüberwachung zu unterstützen“ – Yrieix Garnier, VP of Product, Datadog

„Bei Elastic stehen wir an der Spitze der Innovation, indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, unsere Lösungen auf einer Arm-basierten Architektur zu nutzen. Mit den neuen Azure Virtual Machines mit dem Ampere Altra Arm-basierten Prozessor wird Elastic in der Lage sein, unseren Kunden einen besseren Durchsatz und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Anwendungsfälle in den Bereichen Beobachtbarkeit, Sicherheit und Suche zu bieten. Wir freuen uns auf die Einführung der neuen virtuellen Maschinen in der Elastic Cloud“, so Uri Cohen, VP, Product Management, Elastic.

„Wir verwenden Azure VMs mit Ampere Altra Arm-basierten Prozessoren, um Norton-Produkte, die Windows 11 auf Arm unterstützen, auszuführen und zu testen. Wir haben festgestellt, dass sie nicht nur wegen ihrer Leistung und Skalierbarkeit, sondern auch aus Kostengründen attraktiv sind. Microsoft hat es seinen Kunden leicht gemacht, ihre VMs nahtlos in verschiedenen Szenarien zu nutzen“, so Leena Elias, Vice President of Product, NortonLifeLock.