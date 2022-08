Wasserwelt entdeckt

In 100 Millionen Lichtjahren Entfernung haben Forscher einen Exoplaneten gefunden, der vollständig mit Wasser bedeckt zu sein scheint.

Mit Unterstützung des NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ist es kanadischen Forschern gelungen, eine Super-Erde zu entdecken. Diese mögliche „Ozeanwelt“, so die Studie des Teams, die diesen Monat im The Astronomical Journal veröffentlicht wurde, ist etwa 100 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreist ein Doppelsternsystem im Sternbild Draco. Der Planet mit dem Namen TOI-1452 b ist vermutlich etwa 70 % größer als unser Planet, ungefähr fünfmal so massiv, dreht sich im Rhythmus von sieben Erdtagen und hat eine Temperatur, die weder zu heiß noch zu kalt ist, als dass auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser existieren könnte.

Aber der Clou ist, dass seine Dichte mit einem unglaublich tiefen Ozean übereinstimmt – entweder das, oder es ist ein riesiger Felsen mit wenig bis gar keiner Atmosphäre oder möglicherweise einer Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium, so die NASA.

„TOI-1452 b ist einer der besten Kandidaten für einen Ozeanplaneten, den wir bisher gefunden haben“, sagte Charles Cadieux, Hauptautor der Studie, Doktorand an der Universität von Montreal und Mitglied des Instituts für Exoplanetenforschung der Universität, am Mittwoch in einer Pressemitteilung. „Sein Radius und seine Masse deuten auf eine viel geringere Dichte hin, als man sie für einen Planeten erwarten würde, der im Wesentlichen aus Metall und Gestein besteht, wie die Erde.“

„Ich bin sehr stolz auf diese Entdeckung, denn sie zeigt das hohe Niveau unserer Forscher und Instrumente“, erklärte René Doyon, Professor an der Université de Montréal und Direktor von iREx und des Observatoire du Mont-Mégantic (OMM). „Dank des OMM, eines in unseren Labors entwickelten Spezialinstruments namens SPIRou und einer von unserem Forschungsteam entwickelten innovativen Analysemethode konnten wir diesen einzigartigen Exoplaneten entdecken.“

Der Exoplanet TOI-1452 b ist wahrscheinlich felsig wie die Erde, aber sein Radius, seine Masse und seine Dichte lassen auf eine Welt schließen, die sich sehr von der unseren unterscheidet. Die Erde ist im Wesentlichen ein sehr trockener Planet. Obwohl wir sie manchmal den Blauen Planeten nennen, weil etwa 70 % ihrer Oberfläche von Ozeanen bedeckt sind, macht Wasser tatsächlich nur einen vernachlässigbaren Teil ihrer Masse aus – weniger als 1 %.

Auf einigen Exoplaneten könnte es viel mehr Wasser geben. In den letzten Jahren haben Astronomen den Radius und die Masse zahlreicher Exoplaneten mit einer Größe zwischen Erde und Neptun (etwa 3,8-mal größer als die Erde) ermittelt und bestimmt. Einige dieser Planeten weisen eine Dichte auf, die nur erklärt werden kann, wenn ein großer Teil ihrer Masse aus leichteren Materialien besteht als die, aus denen die innere Struktur der Erde besteht, wie z. B. Wasser. Diese hypothetischen Welten wurden als Ozeanplaneten bezeichnet.

TOI-1452 b umkreist seinen Stern alle 11 Tage vollständig – ein „Jahr“ auf TOI-1452 b. Da der rote Zwergstern jedoch kleiner und kühler als unsere Sonne ist, empfängt der Planet ähnlich viel Licht von seinem Stern wie die Venus von unserer Sonne. Trotz seiner engen Umlaufbahn könnte es auf der Oberfläche des Planeten flüssiges Wasser geben. Der Stern ist übrigens einer von zwei; sein gravitativer Partner ist ebenfalls ein Roter Zwerg, der sich schätzungsweise in einer 1.400-jährigen Umlaufbahn befindet.