Neuer Build von Windows 11 22H2 als Preview

Microsoft hat Windows 11 Build 22621.457 (KB5016695) an Insider im Release Preview Channel verteilt. Dieses Build ist für Insider von Windows 11. Die komplette Version 22H2 wird wahrscheinlich am 20. September veröffentlicht, also eine Woche nach dem Patch Tuesday dieses Monats (der auf den zweiten Dienstag eines jeden Monats fällt). Der Preview Channel ist die stabilste Vorschau hinter dem Dev Channel und dem Beta Channel. Microsoft hat die vollständige Liste der Fehlerbehebungen in einem Blogpost aufgeführt.

Das Update enthält die gleichen neuen Funktionen, die Microsoft in den letzten Windows 11- und Windows 10-Previews eingeführt hat, wie z. B. den verbesserten Ransomware-Schutz von Defender for Endpoint und die Komprimierung einer Datei unabhängig von ihrer Größe für diejenigen, die die SMB-Komprimierung (Server Message Block) aktiviert haben.

Auf der Seite „Einstellungen“ können Benutzer außerdem weitere Informationen zum Nutzungsverlauf einsehen. Zu den erfassten Ressourcen gehören Kamera, Mikrofon, Telefonanrufe, Nachrichten, Kontakte, Screenshots und Apps sowie die Musikbibliothek. Nutzer können auf diese Funktion über Einstellungen >Datenschutz und Sicherheit zugreifen.

Microsoft listet mehrere Fehler auf, die in diesem Update behoben wurden, darunter Probleme mit dem Tablet-Modus, Probleme in der Task View-Vorschau, nicht funktionierendes Kopieren von Dateien von Netzlaufwerken, undichte Token des Local Security Authority Server Service (LSASS), übermäßige CPU-Auslastung, nicht funktionierendes Edge im IE-Modus, ein App-V-Speicherleck, fehlende URLs mit mehr als 2.084 Zeichen, Probleme mit Windows Hello for Business und mehr.

Es wird nicht erwartet, dass Windows 11 22H2 ein größeres Update sein wird, aber es enthält eine Reihe von neuen Funktionen, einschließlich der Funktionen Live Captions und Voice Access, vorgeschlagene Aktionen, einen neu gestalteten Task-Manager, einen Datei-Explorer mit Registerkarten, OneDrive-Integration mit Datei-Explorer und mehr. Nach der Mainstream-Veröffentlichung von Windows 11 22H2, aber vor dem nächsten Funktionsupdate, wird Microsoft voraussichtlich ein „Moments“-Update veröffentlichen.