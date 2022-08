Apple trennt Releases von iPad OS und iOS

iPad OS 16.1 wird nach iOS 16 erscheinen. Apple überspringt iPad OS 16 komplett für 16.1 und verschiebt die Veröffentlichung in den Herbst.

Bisher hat Apple die Releases der beiden Betriebssysteme iPad OS und iOS seit 2019 zeitgleich herausgebracht. Das ändert sich jetzt: Apple wird iPadOS 16 für 16.1 überspringen und hat das Update auf den Herbst verschoben, nach der Veröffentlichung von iOS 16, bestätigte das Unternehmen am Dienstag gegenüber TechCrunch.

„Dies ist ein besonders wichtiges Jahr für iPadOS. Als eigene Plattform mit Funktionen, die speziell für das iPad entwickelt wurden, haben wir die Flexibilität, iPadOS nach einem eigenen Zeitplan auszuliefern“, so Apple in einem Statement gegenüber TechCrunch. „Diesen Herbst wird iPadOS nach iOS als Version 16.1 in einem kostenlosen Software-Update ausgeliefert.“

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für iPad OS 16.1 wurde nicht genannt. Die Verzögerung des nächsten iPad OS-Updates unterbricht den Tandem-Veröffentlichungszeitplan, den das Unternehmen seit 2019 neben iOS beibehalten hat. Apple hat nicht erklärt, warum es das Veröffentlichungsdatum nach hinten verschiebt, aber es könnte daran liegen, dass Entwickler zusätzliche Zeit für die Feinabstimmung der Software benötigen.

Apple wird wahrscheinlich das iPhone 14 und die nächste Runde von iPads im nächsten Monat ankündigen. Aktuelle iPad-Gerüchte deuten auf ein neues Design für das Basismodell hin, bei dem der Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt werden könnte. Das iPad Pro wird wahrscheinlich ein Prozessor-Upgrade erhalten, wahrscheinlich auf den neuen M2-Chip des Unternehmens, der auch im aktuellen MacBook Air und MacBook Pro zu finden ist.