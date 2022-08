Local Media Mix Modelling: Was steckt dahinter?

Die digitale Affinität der Konsumenten, die Einkommensstärke, die Bereitschaft zur Dauer der Anfahrt zur Filiale sowie die Werbeverweigerquoten generell sind bestehende Daten, die sowohl auf internen Datenerhebungen der MEDIA Central und auch aus Sekundärstudien von Axiom oder Best for planning basieren. Die Lösung heißt Local Media Mix Modelling.

Enthalten sind lokale Geoanalyse der Werbegebiete, Clusterung der einzelnen Standorte und Darstellung des Print- und Digitalpotentials. Daraus erfolgt die Ableitung des standortindividuellen Media-Mixes sowie die gezielte Aussteuerung der optimierten Print-und Digitalverteilung.

Diese Vielzahl an Daten dient der MEDIA Central zur ständigen Optimierung der Verteilgebiete auf Filialbasis der Händler. Auf der einen Seite bedient sich die MEDIA Central als der größte Printdistributor in Europa jahrelanger Erfahrung in punkto Printverteilung auf Standortebene.

Als perfekte Ergänzung kommt die jahrelange Expertise des größten Netzwerks für digitales Handelsmarketing, der Offerista Group ins Spiel. Durch die Messbarkeit über alle 1.400 Plattformen hinweg bietet die Vielzahl an Kampagnen Einblicke in Kennzahlen wie Öffnungsraten, Verweildauer oder auch Klickraten. Und das speziell für alle Branchen.

Dabei ist wichtig, dass nicht nur ein Kanal bedient wird, sondern man aufgrund des exklusiven Native Networks Zugriff auf mehr als 1.400 Plattformen parallel hat, die mittels API an das Offerista System angebunden sind.

Mit einem einzigen Werbemittel ist es möglich, innerhalb von Minuten gleichzeitig bei RTL, bring! oder auch stocard präsent zu sein. Durch die Vielzahl an Möglichkeiten wird stetig optimiert und so ein zielgenaues Targeting geschaffen, welches zu einer Skalierung führt.

Seit Juni 2022 vervollständigt Yagora die MEDIA Central Gruppe und vereint als Big Data Analyst die Vielzahl aller Daten in einem System. Im letzten Schritt kümmert sich Yagora für die Kunden dann um die Selektion nach relevanten Daten, die Analyse und die Aufbereitung der Auswertungen.