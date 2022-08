Google Cloud stellt IoT Core ein

IoT Core ist laut Google Cloud „ein vollständig verwalteter Service zur einfachen und sicheren Verbindung, Verwaltung und Aufnahme von Daten aus weltweit verteilten Geräten.“ Auf der englischsprachigen Produktseite findet sich jetzt folgender lapidarer Hinweis: „Google Cloud IoT Core wird am 16. August 2023 außer Betrieb genommen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Google Cloud Account Team.“ Auf der deutschsprachige Google Cloud Site fehlt selbst dieser Hinweis.

Etwas ausführlicher ist die Erklärung in der E-Mail an die Kunden von IoT Core:

„Google IoT Core wird am 16. August 2023 eingestellt

Ihre aktuellen IoT Core Services werden bis zum 15. August 2023 verfügbar bleiben. Starten Sie Ihre Migration zu alternativen Lösungen. Hallo [NAME],

Wir schreiben Ihnen, um Sie darüber zu informieren, dass der IoT Core Service von Google Cloud am 16. August 2023 eingestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr Zugriff auf die IoT Core Device Manager APIs nicht mehr verfügbar sein. Ab diesem Datum können sich Geräte nicht mehr mit den Google Cloud IoT Core MQTT- und HTTP-Bridges verbinden und bestehende Verbindungen werden geschlossen.

Ihre aktuellen IoT Core Services bleiben bis zum 15. August 2023 verfügbar, es sei denn, Sie beenden Ihre Nutzung von IoT Core zu einem früheren Zeitpunkt.

Was muss ich tun? Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um von IoT Core auf einen alternativen Dienst umzusteigen. Wenden Sie sich in einem ersten Schritt an Ihren Google Cloud-Kundenbetreuer, wenn Sie Fragen zu Ihren Migrationsplänen haben. Ihr Account Manager kann Ihnen auch dabei helfen, mehr über Google Cloud-Partner zu erfahren, die alternative IoT-Technologien oder Implementierungsservices anbieten, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Im Laufe des nächsten Jahres werden wir Sie mit weiteren Informationen versorgen, um Sie bei Ihrer Migration zu unterstützen.

-Das Google Cloud IoT Core Product Team“

Die Kommentare vieler Anwender waren nicht schmeichelhaft. Der ehemalige Google-Mitarbeiter Steve Yegge hat in seinem Blog diese E-Mail in giftige Klarsprache übersetzt:

„Lieber EMPFÄNGER,

Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Lass fallen, was auch immer du gerade tust, denn es ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist UNSERE Zeit. Es kostet uns Zeit und Geld, unseren Scheiß zu unterstützen, und wir haben es satt, also werden wir es nicht mehr unterstützen. Also lasst eure verdammten Pläne fallen und fangt an, euch durch unsere beschissene Dokumentation zu wühlen, in den Foren um Reste zu betteln, und ach ja, unser neuer Scheiß unterscheidet sich VOLLSTÄNDIG von dem alten Scheiß, weil wir das Design ziemlich versaut haben, aber hey, das ist IHR Problem, nicht unser Problem.

Wir werden uns wie immer dafür einsetzen, dass alles, was ihr schreibt, innerhalb von 1 Jahr unbrauchbar ist.

Bitte verpissen Sie sich,

Google Cloud-Plattform“