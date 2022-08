Notebook-Verkäufe brechen ein

Starker Gegenwind auf der Angebots- und Nachfrageseite führte im 2. Quartal dazu, dass die PC-Auslieferungen in Westeuropa das zweite Quartal in Folge rückläufig waren, berichtet das Marktforschungsinstitut Canalys. Die Gesamtauslieferungen von Notebooks und Desktops fielen steil auf 12,3 Millionen Stück, was einem Rückgang von 18 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Am stärksten betroffen waren Notebooks, deren Auslieferungen im Jahresvergleich um 26 % auf 9,5 Millionen Stück zurückgingen. Im Gegensatz dazu schnitten Desktops wesentlich besser ab und wuchsen im 2. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 2,7 Millionen Stück, da die gestiegene kommerzielle Nachfrage diese Kategorie über Wasser hielt. Der verbraucherorientierte Tablet-Markt war stark betroffen und schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 5,9 Millionen Geräte.

Der Hauptgrund für den drastischen Rückgang im zweiten Quartal war eine erhebliche Unterbrechung der Lieferkette, da wichtige Regionen und Städte in China während eines Großteils des Quartals abgesperrt waren. Die Schließungen behinderten Fabriken und Häfen entlang des Korridors Peking-Schanghai.

Obwohl die Produktion Ende Mai wieder hochgefahren wurde, reichte dieser Aufschwung nicht aus, um den schlechten Start in das Quartal auszugleichen. Nachdem die Anbieter die Verzögerungen bei den Auftragsvorlaufzeiten abgewartet hatten, bekamen sie dann den zunehmenden makroökonomischen Gegenwind zu spüren, da die Verbraucher ihre Ausgaben aufgrund der steigenden Inflation einschränkten.

„Zusätzlich zu den noch nie dagewesenen Lieferproblemen hat das zweite Quartal 2022 die Auswirkungen der steigenden Inflation auf die Verbrauchernachfrage nach PCs in ganz Westeuropa deutlich gemacht“, so Canalys Research Analyst Kieren Jessop. Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, meldete, dass die Inflationsrate in der Eurozone im zweiten Quartal durchschnittlich bei 8 % lag. Dies war vor allem auf die steigenden Energiekosten infolge des Krieges in der Ukraine zurückzuführen, die im Juni zu einer Inflation der Energiepreise im Euroraum von 42 % gegenüber dem Vorjahr führten.

„In diesem inflationären Umfeld kommt es zu einer deutlichen Verschiebung zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Die Auslieferungen von Desktops und Notebooks an Privatkunden gingen im zweiten Quartal um 34 % zurück, da viele Menschen aufgrund des Drucks auf die Haushaltsbudgets gezwungen waren, den Kauf neuer Geräte aufzuschieben. Umgekehrt blieb die Nachfrage der Unternehmen nach hochwertigen Geräten zur Unterstützung der Rückkehr an den Arbeitsplatz und hybrider Arbeitsformen relativ robust, da die kommerziellen PC-Lieferungen außerhalb des Bildungssektors nur um 3 % zurückgingen, während die Länder der Region ihre Erholung nach dem COVID fortsetzten. Größere Unternehmen, die über das nötige Kapital verfügen, sind nach wie vor bereit und in der Lage, die Geräte ihrer Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Büro-IT-Infrastruktur aufzurüsten. PC-Anbieter mit starken Vertriebskanälen und einem kommerziell ausgerichteten Angebot an Produkten und zugehörigen Dienstleistungen werden in der Region eine bessere Gesamtleistung erzielen, selbst wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern.“

Lenovo blieb in Westeuropa die erste Wahl für Desktops und Notebooks. Obwohl die Auslieferungen im zweiten Quartal 2022 um 8 % auf 3,8 Millionen Geräte zurückgingen, war Lenovo der leistungsstärkste Anbieter unter den fünf größten Anbietern und konnte seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr um mehr als drei Prozentpunkte steigern. HP und Dell mussten im 2. Quartal ebenfalls Rückgänge hinnehmen: 17 % bzw. 18 %. HP konnte seinen zweiten Platz mit 3 Millionen ausgelieferten Geräten gegenüber den 1,7 Millionen von Dell auf dem dritten Platz behaupten.

Apple musste von den fünf größten Anbietern den stärksten Rückgang hinnehmen, der durch seine Premium-Preise und die Unterbrechung seiner chinesischen Produktionsstätten verursacht wurde. Das Unternehmen lieferte im 2. Quartal nur knapp 800.000 Geräte aus, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Acer rückte zum ersten Mal seit Q2 2021 auf den vierten Platz vor, musste aber ebenfalls einen deutlichen Rückgang von 30 % hinnehmen und lieferte nur knapp über eine Million Geräte aus.