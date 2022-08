Collaboration-Anwendungen wachsen um ein Viertel

Collaboration wird immer wichtiger. Deshalb wuchs der Umsatz für Collaboration-Anwendungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 28,4 %, so IDC.

Eine neue Prognose der International Data Corporation (IDC) namens „Worldwide Collaborative Applications Forecast, 2022–2026: Adoption Creates the Collaboration Stack“ zeigt, dass die weltweiten Umsätze im Markt für Collaboration-Anwendungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 28,4 % auf 29,1 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

Dieses Wachstum wurde durch eine Reihe von Faktoren angetrieben, darunter die Ausweitung der Zusammenarbeit auf mehr Mitarbeiter, der Kauf und die Integration mehrerer Lösungen, um die Anforderungen des Unternehmens besser zu erfüllen, sowie Preiserhöhungen und/oder Funktionserweiterungen. Und das Wachstum erstreckte sich über alle von IDC identifizierten Collaboration-Märkte und -Teilmärkte, einschließlich Team-Collaboration-Anwendungen, Conferencing, virtuelle Events, Enterprise Communities und E-Mail-Anwendungen.

Der Rückenwind für den Markt liegt auf der Hand: Collaboration-Anwendungen ermöglichen es den Mitarbeitern, von überall aus zu arbeiten, schaffen eine produktivere und integrativere Arbeitsgemeinschaft und sind der Schlüssel zur digitalen Transformation eines Unternehmens. Und das Wachstum von mehr vernetzten Mitarbeitern an der Front – und jeder anderen Art von Mitarbeitern – wird sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

„Die Erwartung und Annahme dieser Anwendungen innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes ist jetzt eine Selbstverständlichkeit“, sagte Wayne Kurtzman, Research Vice President, Social, Communities und Collaboration bei IDC. „In den kommenden Jahren werden Collaboration-Plattformen immer ansprechender, visueller, funktionaler und Community-gestützt werden. Diese Funktionen, die durch Intelligenz unterstützt werden, werden sich schnell weiterentwickeln und das Arbeiten von überall aus unterstützen. Darüber hinaus wird sich eine neue Reihe von Metriken entwickeln, die Aktivitäten mit Kundenergebnissen verknüpfen. IDC schätzt, dass der Markt für kollaborative Anwendungen bis 2026 auf 63,8 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.“

Die Höhepunkte der IDC-Prognose:

– Die Zahl der Partner und Kunden, die mit einem bestimmten Unternehmen zusammenarbeiten wollen, ist beträchtlich und nimmt weiter zu. Dennoch zögern viele Unternehmen, das Angebot zur Zusammenarbeit anzunehmen.

– Unternehmens-Communities werden ein Markt sein, den es zu beobachten gilt. Unternehmen, die keine gut moderierte Community anbieten, werden selbst bei Business-to-Business (B2B)-Unternehmen feststellen, dass die Nutzer schnell Communities bilden, die das Unternehmen nicht nutzen kann.

– Virtuelle Veranstaltungen, oder besser gesagt digitale Veranstaltungen, bieten eine großartige Gelegenheit, ein Publikum anzusprechen, das nicht in der Lage ist, zu wichtigen Veranstaltungen zu reisen. Unterstützt durch Communities entsteht so ein kontinuierliches Engagement in der Geschwindigkeit des Einzelnen.