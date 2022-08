Roboter-Patrouillenhunde sichern Perimeter

Die neuen Ghost Robotics Roboterhunde sind als Vision 60 Q-UGVs bekannt, was für vierbeinige unbemannte Bodenfahrzeuge steht. Sie sind als aufgabenunabhängige, fahrende Sensorplattformen konzipiert, die eine Vielzahl von Bedrohungen erkennen können. Ghost Robotics beschreibt sein Modell Vision 60 als „mittelgroße, wendige und robuste Allwetter-Bodendrohne für den Einsatz in einem breiten Spektrum unstrukturierter städtischer und natürlicher Umgebungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Heimatschutz und Unternehmen“.

Die US Air Force hat die Plattformen auch schon für Patrouillenzwecke getestet, was das breite Interesse an unbemannten Systemen für Routineaufgaben auf US-Militärstützpunkten signalisiert. Die Sicherheit ist nur eine mögliche Anwendung für diese Bodendrohnen. Roboter wie Vision 60 und Boston Dynamics Spot sind als aufgabenunabhängige autonome Plattformen konzipiert und können über den Sicherheits- und Verteidigungsbereich hinaus auch in Bereichen wie Pipelines, Infrastrukturinspektion sowie Such- und Rettungsdienste eingesetzt werden.

Boston Dynamics hat seinen Signature-Roboter bereits Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt, wo er unter anderem in Energieerzeugungsanlagen, Fabrikhallen und auf Baustellen eingesetzt wird.

Ein Ghost Robotics Vision 60 Quadruped Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV) wurde während einer Vorführung für die 45th Security Forces Squadron in der Cape Canaveral Space Force Station, Florida, am 28. Juli 2022 eingesetzt. Das Q-UGV demonstrierte auf effektive Weise, wie manuelle und sich wiederholende Aufgaben mit Hilfe von Bodenrobotern automatisiert werden können.

Bei einem Einsatz hat eine kanadische Baufirma einen Spot-Roboter eingesetzt, um wöchentlich Tausende von Bildern auf einer 500.000 Quadratmeter großen Baustelle zu erfassen und so den Baufortschritt zu dokumentieren.

Das US-Verteidigungsministerium ist ein lukratives Ziel für Entwickler, und Ghost hat seine robotischen Vierbeiner erfolgreich an das Verteidigungsministerium vermarktet. „Unser Ziel ist es, unsere Q-UGVs zu einem unentbehrlichen Werkzeug zu machen und die Grenzen immer weiter zu verschieben, um ihre Fähigkeit zu verbessern, in komplexen Umgebungen, in denen unsere Kunden tagtäglich arbeiten müssen, zu gehen, zu laufen, zu kriechen, zu klettern und schließlich zu schwimmen“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. „Letztendlich ist unser Roboter dafür gemacht, unsere Soldaten, Arbeiter und K9 Patrouillenhunde vor Schaden zu bewahren“.

Bei dem Test in Cape Canaveral wurden die Roboter in ferngesteuerten und autonomen Szenarien eingesetzt, bei denen die Plattformen ohne direkten menschlichen Eingriff patrouillierten. Gegenwärtig sind diese Plattformen noch nicht bewaffnet und beschränken sich auf fortgeschrittene Erkundung. Es ist jedoch nicht weit hergeholt, sich einen bewaffneten Einsatz vorzustellen, der erhebliche ethische und rechtliche Fragen über die autonome Gewaltanwendung und das Potenzial, Menschen aus der Entscheidungsfindung herauszuhalten, aufwirft.