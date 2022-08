Sicherer surfen mit Microsoft Edge

Der erweiterte Sicherheitsmodus in Microsoft Edge verringert speicherbezogene Schwachstellen, indem die Just-in-Time-JavaScript-Kompilierung (JIT) deaktiviert und zusätzliche Betriebssystemschutzmaßnahmen für den Browser aktiviert werden. Zu diesen Schutzmechanismen gehören die hardwareunterstützte Stack Protection und der Arbitrary Code Guard (ACG).

Die Webplattform wurde entwickelt, um Ihnen mit leistungsstarken Technologien wie JavaScript ein reichhaltiges Surferlebnis zu bieten. Auf der anderen Seite kann diese Leistung zu einer größeren Gefährdung führen, wenn Sie eine bösartige Website besuchen. Mit dem erweiterten Sicherheitsmodus hilft Microsoft Edge, das Risiko eines Angriffs zu verringern, indem es automatisch konservativere Sicherheitseinstellungen auf unbekannten Websites anwendet und sich im Laufe der Zeit anpasst, während Sie weiter surfen.

Zusammengenommen bieten diese Änderungen einen umfassenden Schutz, da sie es einer böswilligen Website schwerer als je zuvor machen, eine ungepatchte Sicherheitslücke zu nutzen, um in den ausführbaren Speicher zu schreiben und einen Endbenutzer anzugreifen.

Websites, die WebAssembly (WASM) verwenden, werden in diesem Modus derzeit nicht unterstützt. Wenn Sie auf eine Website zugreifen müssen, die WASM benötigt, sollten Sie diese zu Ihrer Liste der Ausnahmesites hinzufügen, wie unter Liste der Ausnahmesites beschrieben.

Neuerungen in den Sicherheitseinstellungen von Microsoft Edge

Mit Verbessern Sie Ihre Sicherheit im Web bietet Ihnen Microsoft Edge eine zusätzliche Schutzebene beim Browsen im Web.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Sicherheit zu konfigurieren.

Gehen Sie in Microsoft Edge zu Einstellungen und mehr > Einstellungen > Datenschutz, Suche und Dienste.

Vergewissern Sie sich unter Sicherheit, dass die Option Sicherheit im Web erhöhen aktiviert ist.

Wählen Sie die Option aus, die für Ihr Surfen am besten geeignet ist.

Die folgenden Umschalteinstellungen sind verfügbar:

Umschalten aus (Standard): Die Funktion ist ausgeschaltet.

Einschalten – Basis (empfohlen): Microsoft Edge wendet zusätzlichen Sicherheitsschutz auf die weniger besuchten Websites an. Bei dieser Einstellung bleibt die Benutzerfreundlichkeit für die beliebtesten Websites im Web erhalten.

Einschalten – Ausgewogen: Microsoft Edge wendet zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen an, wenn Benutzer unbekannte Websites besuchen, umgeht jedoch diese Vorkehrungen für häufig besuchte Websites. Diese Kombination bietet ein praktisches Maß an Schutz vor Angreifern, während das Benutzererlebnis für die üblichen Aufgaben eines Benutzers im Web erhalten bleibt.

Umschalten auf – Streng: Microsoft Edge wendet zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für alle Websites an, die ein Benutzer besucht. Benutzer berichten möglicherweise über einige Probleme bei der Ausführung ihrer üblichen Aufgaben.

So funktioniert der „Basic“-Modus

Der Basismodus ist ein statischer Modus, der diese Sicherheitsmaßnahmen nur auf weniger besuchte Websites anwendet. Dieser Modus berücksichtigt nicht das Verhalten eines Benutzers und aktiviert die Funktion nur auf weniger besuchten Websites.

Wie funktioniert der Modus „Ausgewogen“?

Der Modus „Ausgewogen“ ist ein adaptiver Modus, der auf dem Verhalten des Benutzers auf einem bestimmten Gerät und Microsofts Wissen über die Risiken im Web aufbaut, um Websites, die der Benutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzt und denen er vertraut, vollen Zugriff auf die Webplattform zu gewähren, während die Möglichkeiten neuer und unbekannter Websites eingeschränkt werden.

So funktioniert der „Streng“-Modus

Wie der Name schon sagt, wendet der strenge Modus diese Sicherheitsmaßnahmen standardmäßig auf alle Websites an. Sie können jedoch immer noch manuell Sites zur Liste der Ausnahmesites hinzufügen, und die Konfiguration der Unternehmensverwaltung wird weiterhin angewendet, falls vorhanden. Der strenge Modus ist für die meisten Endbenutzer nicht geeignet, da er ein gewisses Maß an Konfiguration erfordert, damit der Benutzer seine normalen Aufgaben erledigen kann.

Liste der Ausnahmesites

In den Modi „Basic“, „Ausgewogen“ und „Streng“ können Sie auch Ausnahmen für bestimmte vertraute Websites erstellen, denen Sie vertrauen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Website zu Ihrer Ausnahmeliste hinzuzufügen.

Wählen Sie in Microsoft Edge Einstellungen und mehr > Einstellungen > Datenschutz, Suche und Dienste.

Vergewissern Sie sich, dass die Option Sicherheit im Web verbessern aktiviert ist.

Wählen Sie unter Verbessern Sie Ihre Sicherheit im Web die Option Ausnahmen.

Wählen Sie Website hinzufügen, geben Sie die vollständige URL ein, und wählen Sie dann Hinzufügen.