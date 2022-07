MinIO wirft Nutanix Lizenzverletzung vor

MinIO ist der Schöpfer von MinIO Object Storage, einer Open-Source-Plattform für Objektspeicher. Garima Kapoor, Mitgründerin und COO von Minio, Inc., glaubt fest daran, dass Software quelloffen sein sollte – die beste Software entsteht in Zusammenarbeit mit der Community, so dass die Menschen die Freiheit haben, Innovationen und Verbesserungen vorzunehmen. Open-Source-Lizenzen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Menschen wissen, woher ihre Software kommt, und dass sie sie durch Transparenz sicher halten können. Außerdem garantieren sie grundlegende Freiheiten bei der Nutzung und Verbreitung.

Manchmal bedrohen Unternehmen das Open-Source-Modell, indem sie gegen Open-Source-Lizenzen verstoßen und ihren Nutzern keine Garantien für geistiges Eigentum und die Identifizierung der Quelle geben. Frau Kapoor äußert sich enttäuscht, Nutanix zu anprangern müssen, aber es gehe darum, die MinIO-Nutzer zu schützen und sicherzustellen, dass sie die Rechte verstehen, die Nutanix ihnen schuldet.

Nutanix Objects basiert auf dem MinIO-Objektspeicher. Seit seiner Einführung im Jahr 2018 hat Nutanix MinIO als Teil seines Software-Stacks vertrieben, dies aber gegenüber seinen Nutzern nicht offengelegt. Nutanix hat laut Frau Kapoor kontinuierlich gegen die Apache v2 Lizenz verstoßen und sie glaubt, dass sie möglicherweise auch gegen die GNU AGPL v3-Versionen von MinIO verstoßen.

In den letzten drei Jahren hat MinIO versucht, die Probleme mit der Lizenzeinhaltung in Gesprächen mit Nutanix in gutem Glauben zu lösen, jedoch keine nennenswerten Fortschritte erzielt. Daher hat MinIO Nutanix darüber informiert, dass es alle Lizenzen und Unterlizenzen unter Apache v2 und AGPL v3 in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Lizenzen kündigt und widerruft. Darüber hinaus hat MinIO Nutanix aufgefordert, das Kopieren und die Weiterverbreitung jeglicher geforkter Software zu stoppen, wenn sie es versäumt haben, die ursprünglichen Lizenz-Header von MinIO und den Text der Lizenz sowie die enthaltenen Patent- und Urheberrechtslizenzen an ihre Kunden weiterzugeben.