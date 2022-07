Microsoft startet Cloud für Behörden

Microsoft will sein Cloud-Angebot für den öffentlichen Sektor als Microsoft Cloud for Sovereignty nun weltweit anbieten. Bisher war der Service nur für die US-Regierung verfügbar. Ein wichtiges Zielland für Microsoft ist dabei Deutschland.

Microsoft erweitert sein Microsoft Cloud-Angebot um ein weiteres Cloud-Paket. Das neueste Angebot nennt sich Microsoft Cloud for Sovereignty. Es ähnelt Microsofts eigener Cloud for Government, nur dass es nicht nur für Kunden der US-Regierung gedacht ist, sondern für Kunden der Regierung und des öffentlichen Sektors weltweit. Datensouveränität bezieht sich nicht nur darauf, wo die Daten gespeichert sind. Sie hat auch mit den Sicherheits-, Compliance- und politischen Anforderungen zu tun, die für die Regierungen der verschiedenen Länder gelten.

In seiner Ankündigung am ersten Tag der jährlichen Inspire-Partnerkonferenz sagte Microsoft, dass seine Microsoft Cloud for Sovereignty mit seinen regionalen Azure-Rechenzentren beginnen und in der Datenresidenz verankert werden wird. Offiziell hieß es, man beginne mit der privaten Vorschau der Microsoft Cloud for Sovereignty an ausgewählten Standorten und werde im Laufe der Zeit weitere Details bekannt geben.

Microsoft wird Microsoft 365, Dynamics 365 und Azure unter dem Banner der Microsoft Cloud for Sovereignty anbieten, wobei die Datenresidenz und -verwaltung den Kern dieses Angebots bilden. Als Beispiel für eine Option, die den Kunden im Rahmen der Cloud for Sovereignty zur Verfügung steht, wurde der Azure Confidential Computing Service genannt, der einen souveränen Schutz mit vertraulichen virtuellen Maschinen und Containern bietet.

„Kunden können das Land oder die Region für die meisten Servicebereitstellungen angeben, mit der Möglichkeit, branchenspezifische, nationale oder globale Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen“, heißt es in einem Blogbeitrag über das neue Cloud-Angebot. Und speziell in Europa wird Microsoft die Kundendaten in der EU und der Europäischen Freihandelszone nicht nur speichern, sondern auch verarbeiten.

Die Microsoft Microsoft Cloud for Sovereignty umfasst eine Sovereign Landing Zone, die von offizieller Seite als eine Möglichkeit beschrieben wird, mit der Kunden die Architektur, den Bereitstellungs-Workflow und die Orchestrierung des Betriebs von Microsofts Sicherheitsdiensten und Richtlinienkontrollen rationalisieren können. Microsoft verwendet derzeit die Terminologie „Landing Zone“, um eine Azure-Umgebung für das Hosting Ihrer Workloads zu beschreiben, die über die Funktionen „Infrastructure as Code“ und „Policy as Code“ im Voraus bereitgestellt wird.

Microsoft hat bereits einige Vereinbarungen getroffen, um in bestimmten Ländern souveräne Clouds (oder zumindest souveränitätsähnliche Clouds) aufzubauen. Im Februar dieses Jahres erhielt Microsoft den Zuschlag für die Entwicklung einer Sovereign Cloud in Singapur mit HTX, der Wissenschafts- und Technologiebehörde von Singapur. Aufgrund der strengen Anforderungen an die Datenresidenz ist Deutschland ein weiterer Ort, an dem Microsoft seit Jahren daran arbeitet, eine souveräne Situation unter Verwendung eines Daten-Treuhänder-Modells zu schaffen. Bisher waren die Bemühungen in Deutschland nicht erfolgreich.

Microsoft sagte, dass die Microsoft Cloud for Sovereignty von Anfang an als partnergeführte und partnerorientierte Lösung konzipiert wird, was bedeutet, dass die Kunden mit Partnern in ihrem Land zusammenarbeiten werden, die über die erforderliche Branchen- und technische Erfahrung verfügen, um sie bei der Planung, dem Onboarding und dem Betrieb ihrer Clouds zu unterstützen. Dazu gehören Datenresidenz, vertrauliche Datenverarbeitung, Dokumentenklassifizierung und hybride Bereitstellungen, wo dies angebracht ist.