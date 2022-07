IDC: Europäische Investitionen in Public Cloud Services werden sich verdoppeln

Bis 2026 werden die Investitionen in Public Cloud Services in Europa laut dem Marktforschungsinstitut IDC 239 Milliarden Dollar erreichen, mehr als das Doppelte des in diesem Jahr zu erwartenden Betrages.

Laut dem Worldwide Public Cloud Services Spending Guide der International Data Corporation (IDC) werden die Ausgaben für Public Cloud Services (PCS) in Europa im Jahr 2022 113 Milliarden US-Dollar erreichen und sich bis 2026 auf 239 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 22 % zwischen 2021 und 2026.

Investitionen in Software-as-a-Service (SaaS) werden auch im Jahr 2022 den größten Teil der Ausgaben für Public Clouds in Europa ausmachen, aber Platform-as-a-Services (PaaS) wird das am schnellsten wachsende Segment sein, da PaaS geschäftliche Agilität ermöglicht, indem es Unternehmen erlaubt, von ihnen entwickelte Anwendungen schnell zu testen und zu implementieren.

Professionelle Dienstleistungen, das Bankwesen und die diskrete Fertigung werden zu den größten Geldgebern für Public Cloud Services gehören und im Jahr 2022 fast 60 % der Gesamtausgaben für Public Cloud Services absorbieren. Humanzentrierte Branchen passen ihre Arbeitsrichtlinien an, um Remote-Arbeit zu normalisieren. Das bedeutet, dass die Ausgaben für Cloud-Lösungen steigen werden, wenn Mitarbeiter aus der Ferne auf Informationen zugreifen können.

Die Umsetzung von Digital-First- und Cloud-basierten Strategien wird weiterhin im Mittelpunkt stehen, und die europäischen PCS-Ausgaben (ohne Russland) werden in diesem Jahr um 26,4 % steigen, was zeigt, dass die Cloud trotz des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stabil ist. Auch in Russland wird bis 2022 ein Wachstum der Investitionen in Cloud-Lösungen erwartet (7,7 % gegenüber dem Vorjahr), doch da sich viele Unternehmen aus dem Land zurückziehen, wird das Wachstum langsamer sein als im übrigen Europa.

„Europäische Unternehmen wollen ihre Prozesse automatisieren, da sie mit Marktherausforderungen wie Unterbrechungen der Lieferkette und Fachkräftemangel konfrontiert sind. Immer häufiger werden Unternehmen die Cloud nutzen, um eine solide Grundlage für Echtzeit-Datenanalysen zu schaffen, die die geschäftliche Agilität und Widerstandsfähigkeit unterstützen“, so Andrea Minonne, Senior Research Analyst bei IDC UK.

Die öffentliche Cloud hat es den Unternehmen ermöglicht, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, während sie die Komplexität des Besitzes, des Betriebs und der Wartung der eigentlichen IT-Infrastruktur an Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten delegieren. Infolgedessen erleben wir einen Innovationsschub, der durch die Möglichkeit angetrieben wird, sich auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren, ohne dass die Unternehmen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, diese einzusetzen.

Unternehmen nutzen immer häufiger Cloud-Dienste, um ihre Abläufe zu verbessern und auf die nächste Stufe zu heben. So wollen sie Prozesse rationalisieren und den Wert steigern, den sie ihren Kunden bieten. Die Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten weiten ihre Cloud-Dienste auf Edge-Standorte aus, was die Investitionen in diese Technologie fördert. Viele Faktoren, darunter der Konflikt in der Ukraine, tragen dazu bei, dass viele Sektoren, darunter auch Behörden, aus Sicherheitsgründen auf Cloud-Lösungen umsteigen. Das fördert die nächste Welle der Cloud-Einführung in Branchen, die die Technologie noch nicht übernommen haben.