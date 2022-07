Intel kündigt Preiserhöhungen an

Der Chipriese Intel hat bestätigt, dass er die Preise für eine Reihe seiner Produkte aufgrund der Inflation anheben wird. Nikkei Asia berichtete am Donnerstag, dass Intel seinen Kunden mitgeteilt hat, dass es in Kürze die Preise für die meisten seiner CPUs sowie für Chips für Wi-Fi und andere Konnektivität erhöhen wird. Obwohl die Preiserhöhungen noch nicht feststehen, dürften sie bei einigen Chips mehr als 20 % betragen: Intels Core i-CPUs kosten mehr als 500 Dollar. Nikkei Asia sagte, dass dies die Mehrheit der Mikroprozessoren und Peripheriechip-Produkte betreffen würde.

Intel sagt, dass die Preiserhöhungen den Investoren in seinem Q1 2022 Earnings Call am 2. April mitgeteilt wurden. „In der Gewinnbenachrichtigung für das erste Quartal wies Intel darauf hin, dass das Unternehmen die Preise in bestimmten Geschäftssegmenten aufgrund des Inflationsdrucks erhöhen wird. Das Unternehmen hat damit begonnen, seine Kunden über diese Änderungen zu informieren“, so Intel in einer Erklärung gegenüber ZDNet.

Dave Zinsner, Chief Financial Officer von Intel, erklärte, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) für CPUs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 25 % gestiegen seien und dass das Unternehmen eine starke Nachfrage nach seinen High-End-Mobil- und Desktop-CPUs sowohl im kommerziellen als auch im Privatkundenbereich habe.

Er wies auch darauf hin, dass die OEMs ihre Lagerbestände abbauten, um der Nachfrage besser gerecht zu werden, und dass Intel gezielte Preiserhöhungen in bestimmten Segmenten in Erwägung ziehe.

Die Auslieferungen von Premium-Computern sind in den letzten Quartalen stark geblieben, aber die Auslieferungen von billigeren Computern wie Chromebooks sind nach der Pandemie aufgrund eines Nachfragerückgangs im Bildungsbereich ins Stocken geraten.

Gartner stellt fest, dass die PC-Branche insgesamt die Verkaufspreise erhöht hat, um die Gewinne zu halten, da die Inflation die Produktionskosten in die Höhe treibt. Einige OEMs haben dies getan, indem sie die Produktion von Chromebooks aufgrund ihrer niedrigeren Verkaufspreise zurückgefahren und die Produktion von Premium-Produkten erhöht haben, um ihre ASPs zu verbessern.

Die Verbraucher halten sich bereits mit dem Kauf von Laptops zurück, weil sie sich Sorgen über die Inflation machen. Die PC-Lieferungen gingen im 2. Quartal 2022 um 15 % zurück, so die Berichte der Tech-Analysten Canalys und IDC von dieser Woche. Gartner sagt, dass die Auslieferungen um 13 % zurückgegangen sind und dass dies der stärkste Rückgang seit 2013 war. Unterdessen meldete die US-Regierung in dieser Woche, dass die Inflation bis Juni dieses Jahres auf über 9 % gestiegen ist.

Zusätzlich zu den Preiserhöhungen zieht sich Intel von seiner für 20 Milliarden Dollar geplanten Produktionsanlage in Ohio zurückzieht. Das Unternehmen bestätigte im Juni, dass es das Projekt verschieben würde, bis der Kongress Fortschritte beim CHIPS-Gesetz macht, mit dem 52 Milliarden Dollar zur Förderung der inländischen Chipfertigung in den USA bereitgestellt werden sollen.