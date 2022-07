Android 13 steht vor der Tür

Am Mittwoch kündigte Google die Veröffentlichung von Android 13 Beta 4 an, der letzten Beta-Version des mobilen Betriebssystems. Beta 4 enthält den Release Candidate Build von Android 13 für Pixel-Telefone sowie den RC-Build des Android-Emulators. Wenn Sie damit gewartet haben, sich für das Android-Beta-Programm anzumelden, bis die Builds stabiler geworden sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich anzumelden. Google fordert Android-Entwickler auf, ihre Apps vor der offiziellen Veröffentlichung in einigen Wochen abschließend zu testen.

Android 13 enthält mehrere neue Funktionen und Verbesserungen für das mobile Betriebssystem, das Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt antreibt. Zu den neuen Funktionen gehören noch mehr Material-You-Themenoptionen, Verbesserungen beim Datenschutz, die darauf basieren, wie Apps auf Ihre Fotobibliothek zugreifen, und eine Aufforderung, einer App die Erlaubnis zu erteilen, Benachrichtigungen an Ihr Telefon zu senden. Außerdem gibt es eine neue Berechtigung für Apps, die Zugriff auf WiFi-Geräte in der Nähe benötigen.

Google hat Android 12 im Oktober 2021 veröffentlicht, also später als die bisherigen großen Android-Updates. Android 10 und 11 wurden im September veröffentlicht, während Android Pie (9) im August veröffentlicht wurde.

Das Update beginnt in der Regel mit Googles Pixel-Telefonen und findet dann schließlich seinen Weg zu anderen Telefonherstellern, je nachdem, wie lange es dauert, bis sie die Änderungen implementieren.