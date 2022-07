Neuer Test Build für Windows 11

Microsoft hat am 13. Juli einen neuen Windows 11 Dev Channel Test-Build, Nr. 25158, für Insider im Dev Channel veröffentlicht. In diesem Build fügt Microsoft ein Benachrichtigungs-Badging für Widgets hinzu. Es werden leichtgewichtige interaktive Inhalte auf dem Windows-Desktop entfernt. Außerdem werden verschiedene Möglichkeiten getestet, die Suche in der Taskleiste visuell darzustellen, indem verschiedene neue Optionen an verschiedene Tester verteilt werden. Test-Build 25158 enthält außerdem eine Reihe von Korrekturen und Aktualisierungen. ISOs dieser Version sind für alle Tester verfügbar, die sie haben möchten.

Microsoft fügt zudem den bestehenden Aufnahmemodi der Kamera-App das Scannen von QR-Codes und Barcodes hinzu. Die aktualisierte Kamera-App (Version 2022.2206.2.0) unterstützt bereits die Aufnahmemodi Kamera, Video, Dokument und Whiteboard. Die Kamera-App erhält außerdem einige UI-Verbesserungen.

Die aktualisierte Version der Media Player-App (Version 11.2206.30.0) unterstützt nun das Rippen von CDs, einschließlich der Formate AAC, WMA. FLAC- und ALAC-Formate. Microsoft hatte bereits im März die Unterstützung für die CD-Wiedergabe in die App integriert. Außerdem bringt das Unternehmen ein Update für die App Filme & TV (Version 10.22061 und höher) heraus, das ein verbessertes Erlebnis für Benutzer von Arm64-Geräten bietet. Microsoft migriert außerdem die Zuordnungen von Videodateitypen von Filme & TV zu Media Player. Die Migration wirkt sich nur auf Dateitypen aus, die bereits mit Filme & TV verknüpft sind, nachdem die App zum ersten Mal geöffnet wurde.