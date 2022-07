Entlassungswelle bei IT-Unternehmen

Die IT-Branche ist ins Stottern geraten. Die Welt ist mit Inflationsdruck, steigenden Treibstoff- und Lebensmittelpreisen konfrontiert, die zum Teil durch Russlands illegale Invasion in der Ukraine verursacht wurden, sowie mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der während der weltweiten Coronavirus-Pandemie verhängten Abriegelungen.

Aktuell hat Microsoft im Rahmen einer Strukturanpassung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen begonnen. Der Softwaregigant erklärte jedoch, er wolle seine Mitarbeiterzahl im laufenden Geschäftsjahr noch erhöhen.

Bloomberg berichtete, dass Redmond am Montag seine Geschäftsgruppen und Rollen neu ausrichtete, nachdem das Geschäftsjahr am 30. Juni abgeschlossen wurde. Berichten zufolge plant das Unternehmen, weiterhin Mitarbeiter für andere Funktionen einzustellen und das laufende Geschäftsjahr mit einer höheren Mitarbeiterzahl abzuschließen. Das Unternehmen entlässt jedoch einige Mitarbeiter, was Berichten zufolge weniger als 1 Prozent der 180.000 Mitarbeiter weltweit betrifft.

Einstellungsstopp

Die Entwicklung kommt, nachdem im Mai berichtet wurde, dass das Management der Windows- und Office-Abteilungen angewiesen worden war, bei der Einstellung neuer Mitarbeiter einen konservativeren Ansatz zu wählen.

Microsoft erklärte damals, dass der Einstellungsstopp nicht unternehmensweit gelte und der Softwaregigant auch weiterhin Einstellungen vornehmen werde und dass eine solche Zurückhaltung in Zeiten wirtschaftlicher Unbeständigkeit typisch sei.

Letzten Monat hatte Microsoft auch 400 Mitarbeiter entlassen, als es bestätigte, dass es sein Geschäft in Russland „erheblich reduzieren“ werde, wovon mehr als 400 lokale Mitarbeiter betroffen sein werden.

Weitere Entlassungen

Und nun berichtet Bloomberg, dass weitere Entlassungen stattfinden werden. „Heute haben wir eine kleine Anzahl von Stellen gestrichen. Wie alle Unternehmen bewerten wir regelmäßig unsere Fachkräfte und nehmen dementsprechend strukturelle Anpassungen vor“, teilte Microsoft der Publikation in einer per E-Mail versandten Erklärung mit. „Wir werden weiterhin in unser Geschäft investieren und die Zahl der Mitarbeiter im kommenden Jahr insgesamt erhöhen.“

Laut Bloomberg kündigte Microsoft in den vergangenen Jahren üblicherweise kurz nach dem 4. Juli einen Stellenabbau an, um sich auf die neue Geschäftsperiode einzustellen.

Besorgniserregende Anzeichen

Der Schritt von Microsoft erfolgt, nachdem IDC Research einen besorgniserregenden Rückgang der PC-Lieferungen festgestellt hat, der sich auf das Geschäft mit den Windows-Betriebssystemen von Microsoft auswirken könnte.

IDC berichtete, dass die weltweiten PC-Lieferungen im zweiten Quartal 2022 um 15,3 Prozent zurückgingen, da sowohl Angebot als auch Nachfrage schwanken.

Die letzte Runde des Stellenabbaus bei Microsoft fand 2017 statt, als das Unternehmen bestätigte, dass im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung zur Förderung seiner Cloud-Dienste weltweit Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut wurden.

Die meisten dieser Stellen befanden sich außerhalb der USA, und der Stellenabbau betraf vor allem die Vertriebs- und Marketingteams.

Entlassungen im gesamten IT-Sektor

Auch andere Technologieunternehmen nehmen Personalanpassungen vor. Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms hat letzte Woche ihr Ziel für die Einstellung von Software-Ingenieuren in diesem Jahr von 10.000 auf etwa 6.000 bis 7.000 gesenkt.

Tesla strukturiert unterdessen bereits seinen Betrieb um und ist dabei, 10.000 Stellen zu streichen, nachdem Elon Musk angekündigt hatte, er habe ein superschlechtes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaft und plane, die Zahl der Mitarbeiter um 10 Prozent zu senken und weltweit einen Einstellungsstopp zu verhängen.

Nicht nur Tesla leidet: Das Elektrofahrzeug-Start-up-Unternehmen Rivian Automotive wird seine Mitarbeiter am Freitag über die Umstrukturierung und mögliche Entlassungen informieren.

Das Unternehmen plant, einige Programme als Teil einer breiteren Umstrukturierung auszusetzen, sagte CEO R.J. Scaringe in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Montagabend, wie Reuters berichtete.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in diesem Jahr Schwierigkeiten hatte, die Produktion hochzufahren, während der Aktienkurs seit Anfang Januar um mehr als zwei Drittel gefallen ist, nachdem Rivian sein Produktionsziel für 2022 herabgesetzt hatte.

Betroffen von der Kontraktion ist ebenso der Storage-Sektor. StorCentric hat am 8. Juli Insolvenz gemäß Chapter 11 des US-Rechts angemeldet. Auch das Storage-Unternehmen Qumulo hat 80 Mitarbeiter entlassen.