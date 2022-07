HUAWEI will an Unternehmen verkaufen

Der chinesische Hardware-Hersteller HUAWEI will künftig seine Consumer-Produkte auch bei Business-Kunden verstärkt an den Mann bringen. Die Initiative startet mit einigen Referenzprodukten und soll später auf das gesamte Portfolio ausgedehnt werden.

HUAWEI ändert seine Verkaufsstrategie. Geräte, die bisher über die Consumer-Sparte vertrieben wurden, sind künftig auch für Business Kunden erhältlich. Konkret handelt es sich dabei um mehrere Laptops, Tablets, Monitore und Drucker. „Wir stehen erst am Anfang und werden allmählich unser gesamtes Portfolio für Unternehmenskunden bereitstellen“, erklärt Colin Kong, Managing Director of Germany, President of Consumer Business bei HUAWEI. Das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit mehreren Distributoren und Resellern, um seine Business-Strategie zu untermauern. Mit auf die User-Experience fokussierten Angeboten sollen Marktanteile gewonnen werden.

Außerdem hat HUAWEI mehrere neue Produkte angekündigt. Das erste E-Ink-Tablet HUAWEI MatePad Paper eignet sich für alle, die in der Kreativbranche tätig sind und ein papierähnliches Erlebnis schätzen. Das HUAWEI MatePad Paper wurde für den mobilen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von ca. 360 g aus. Es ist mit einem 10,3 Zoll HUAWEI FullView Display ausgestattet, dem weltweit ersten E-Ink-Displaymodul, das die TÜV Rheinland „Paper Like Display-Zertifizierung“ erhält. Die Bildschirm-Stift-Kombination ermöglicht das Gefühl, auf Papier zu schreiben und erzeugt beim Schreiben ein papiernahes Gefühl.

Das HUAWEI MateBook D 16 mit 16-Zoll-FullView-Display ergänzt die Smart Office-Familie des Unternehmens. Außerdem kommt das Notebook mit zahlreichen Neuerungen daher, darunter ein leistungsstarker Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation der H-Serie, ein leichtes Metallgehäuse sowie geräteübergreifende Nutzungsfunktionen.

Das HUAWEI MateBook 16s bietet optimierte Performance und Bildschirmgröße und ist ausgestattet mit dem bisher leistungsstärksten Prozessor, dem Intel® Core™-Prozessor der 12. Generation, und einem 16-Zoll-Bildschirm.