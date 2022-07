Windows 11-Subsystem für Android mit Upgrade

Das Windows-Subsystem für Android (WSA) erhält erweiterte Netzwerkfunktionen für ARM-Geräte und VPN-Unterstützung. Es ist allerdings bisher nur in den USA verfügbar, soll aber bis Jahresende auch in Deutschland erhältlich sein.

Microsoft hat sein Windows Subsystem für Android (WSA) unter Windows 11 mit einer „großen Veränderung für die Vernetzung aktualisiert – dank neuer Funktionen, die in der Funktion „Advanced Networking“ verfügbar sind.

Das Windows Subsystem für Android ermöglicht Windows 11-Geräten die Ausführung von Android-Anwendungen, die im Amazon Appstore erhältlich sind. Microsoft hat im Mai ein erweitertes Netzwerk für sein Subsystem zur Ausführung von Android-Anwendungen auf Windows 11-PCs eingeführt.

Derzeit können nur US-Benutzer Android-Apps aus der Amazon Appstore-Vorschau installieren, aber Windows-Benutzer in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich können die Vorschau bis Ende 2022 testen.

Dies ermöglichte es Android-Apps, sich mit intelligenten Geräten im selben lokalen Netzwerk wie ein Windows-PC zu verbinden. Außerdem wurde die erweiterte Netzwerkfunktion bei neueren x64-Windows-Builds für PCs mit Intel- und AMD-Chips standardmäßig aktiviert.

Die große Änderung bei der Vernetzung“in der neuesten Version von WSA umfasst den Zugriff von Android-Apps auf lokale Netzwerkgeräte für ARM-Computer. Außerdem bietet WSA jetzt Unterstützung für IPv6 und VPN-Konnektivität (virtuelles privates Netzwerk), heißt es im Windows-Blog von Microsoft zu den WSA-Updates vom Juli.

Mit dem erweiterten Netzwerk können Benutzer Smart-Home-Geräte wie Lautsprecher und Sicherheitskameras mit einer kompatiblen Android-App einrichten. Wie Microsoft im Mai erläuterte, können Nutzer dann Inhalte auf einem Lautsprecher im selben Netzwerk abspielen oder eine Sicherheitskamera oder ein anderes Smart-Home-Gerät einrichten, sofern dieses über eine kompatible Android-App verfügt.

Eine weitere Änderung, auf die Microsoft hinweist, ist, dass WSA nun dieselbe IP-Adresse wie der Host-Computer hat und nicht mehr seine eigene IP-Adresse. Diese Änderung wird im Entwicklerbereich der WSA-Einstellungs-App durch das Entfernen der IP-Adresse der virtuellen WSA-Maschine angezeigt.

WSA wird in einer Hyper-V-VM ausgeführt, um die Kompatibilität mit Open-Source-Android- und Windows-Geräteschnittstellen, wie Maus und Tastatur, zu gewährleisten. Das Windows Subsystem für Linux (WSL) wird ebenfalls in einer VM ausgeführt. Benutzer müssen WSA und den Amazon App Store aus dem Microsoft Store installieren und außerdem die Virtualisierung in Windows 11 aktivieren, um WSA und Android-Anwendungen darauf auszuführen.

Microsoft hat die WSA-Vorschau im vergangenen Oktober mit Unterstützung für Prozessoren von AMD, Intel und Qualcomm eingeführt. Mit der Intel-Technologie kann WSA Apps, die nur für Arm entwickelt wurden, auf Hardware mit Intel- und AMD-Chips ausführen.

Obwohl Microsoft IPv6 und VPN-Konnektivität aktiviert hat, gibt es bei einigen VPNs immer noch Stabilitätsprobleme, wenn die erweiterte Netzwerkfunktion in der WSA-Einstellungs-App aktiviert ist.

Microsoft hat außerdem AV1 Codec-Unterstützung hinzugefügt, WSA auf Chromium WebView 101 aktualisiert und die Android-Kernel-Patches vom Mai angewendet.

Diese Updates sind in der WSA-Version 2205.40000.14.0 verfügbar, die an US-amerikanische Windows 11-Nutzer in allen Windows Insider-Kanälen ausgeliefert wird. Weitere Details sind in Microsofts Blogpost zu finden.